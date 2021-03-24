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Zaroğlu: Tabandakı tedirginliğin nedeni Erhan Beyin açıklamasındandır! Erhan bey korku veriyor, Zaroğlu umut veriyor.

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Zaroğlu: Tabandakı tedirginliğin nedeni Erhan Beyin açıklamasındandır!
Zaroğlu: Tabandakı tedirginliğin nedeni Erhan Beyin açıklamasındandır! Erhan bey korku veriyor, Zaroğlu umut veriyor.

Zaroğlu: Tabandakı tedirginliğin nedeni Erhan Beyin açıklamasındandır!

YDP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu ben partiyi asla terk etmem,  kaybeder isem parti içi muhalefete devam ederim. Erhan bey ise istifa ederim diyor.

Ben Daha önce Genel Sekreterlik yarışını kaybetmiştim ama istifa edip çekip girmedim.

Erhan bey çıksın desin ki 11 Nisan'dan önce ben kaybedersem abilik makamına geçerim desin. Bu kurultay şölen havasında olsun.

Erhan bey korku veriyor, Zaroğlu umut veriyor.

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