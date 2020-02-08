Zaroğlu: “Tayfun Sökmen, Hataylıların ve Türk Milletinin bir kahramanıdır”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Mustafa Akıncı’nın İngiltere’nin The Guardian Gazetesi’ne verdiği röportajda söylediği “İkinci Bir Tayfun Sökmen Olmayacağım” açıklamasının ardından kişisel sosyal medya hesabından yorumda bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya eleştirilerde bulunan YDP Lefkoşa Milletvekili Zaroğlu, “Tayfun Sökmen, Hataylıların ve Yüce Türk Milletinin her daim şerefle yad ettiği bir kahramandır...” şeklinde konuştu.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Sayin Akıncı’nın açıklamasını okuduğum an Koca Ragıp Paşa'ya ait olan 'Şecaat arz ederken merdikıpti sirkatin söyler' beyiti aklıma düştü...

Sayın Akıncı, hatırlarsınız daha önce yine aynı şekilde bugün kullandığınız üslubu kullanarak, siyasi ayak oyunlarınıza insanları alet etmek istemiştiniz ve bizde size gereken cevabı vermiştik...

Şimdi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ötürü kısmen çok çirkin bulduğum, kısmen de aşırı komik duruma düştüğünüzü düşündüğüm bu düşüncelerinizi paylaşarak yeni bir ayak oyunu hazırlında olduğunuz apaçık ortada.

Ancak size bir kez daha hatırlatmam gerekir ki,

Tayfur Sökmen, sizin siyasi bir dil kullanarak aşağılayabileceğiniz veya aşağılamaya çalışacabileceğiniz bir kişi değildir !!!

Tayfur Sökmen;

Kırım harbine katılmış,

Rumeli Beylerbeyi olan babası Mustafa Şevki Paşa gibi Atalarının izinde yürümüş,

İstiklal savaşında çeşitli cephelerde çarpışmış ve Kuvâ-yi Milliye komutanlığı yapmıştır.

Kırk asırlık Türk yurdunu ecnebilerin elinde bırakmayarak

Misak-ı millî sınırlarına dahil etmenin huzuru içerisinde ebediyete göç etmiştir...

Tayfur Sökmen;

Hataylıların ve Yüce Türk Milletinin her daim şerefle yad ettiği bir kahramandır...

Sayın Akıncı,

Sanırım bir konuda haklısınız;

Zat-ı aliniz asla bir Tayfur Sökmen olamayacak ve asla onun gibi anılamayacaktır!”