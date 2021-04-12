Zaroğlu Temaslı! Meclise gitmeyecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Bertan Zaroğlu, YDP kurultayında karantinadan kaçıp kurultaya gelen bir kişi nedeniyle temaslının temaslısı olduğunu belirterek, "Temaslı olduğum için evdeyim. Test sonucunu bekliyorum. Meclise gitmeyeceğim" dedi

Zaroğlu kurultayda temaslı kişiyi görüp tepki gösterdiğini, buna karşılık şahsın kendisine bugünün yarını var diye cevap verdiğini söyledi.