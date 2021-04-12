  • BIST 1.379
  • Altın 459,089
  • Dolar 8,2049
  • Euro 9,7424
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Zaroğlu Temaslı! Meclise gitmeyecek

» »
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.
Zaroğlu Temaslı! Meclise gitmeyecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Bertan Zaroğlu, YDP kurultayında karantinadan kaçıp kurultaya gelen bir kişi nedeniyle temaslının temaslısı olduğunu belirterek, "Temaslı olduğum için evdeyim. Test sonucunu bekliyorum. Meclise gitmeyeceğim" dedi

Zaroğlu kurultayda temaslı kişiyi görüp tepki gösterdiğini, buna karşılık şahsın kendisine bugünün yarını var diye cevap verdiğini söyledi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ramazan Ayı’nda İhtiyaçlı Ailelere Gıda Paketi Dağıtacak12 Nisan 2021 Pazartesi 10:15
  • Hellim İle İlgili Nihai Karar Bugün…12 Nisan 2021 Pazartesi 09:52
  • Ev Karantinası Uygulaması, Yayınlanan Notam İle Duyuruldu12 Nisan 2021 Pazartesi 09:49
  • Özersay'dan günübirlik geçiş önerisi12 Nisan 2021 Pazartesi 09:48
  • Sorakın: “Sayın Tatar, Kıbrıslı Türkleri yalnızlaştırmaya gideceğinin farkında değil”12 Nisan 2021 Pazartesi 09:25
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi12 Nisan 2021 Pazartesi 09:19
  • Polis apartman dairesinde toplanıp parti yapan 31 kişi hakkında işlem başlattı!12 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
  • Zaroğlu: Şu an içimdeki huzur üzüntüden çok daha büyüktür!12 Nisan 2021 Pazartesi 09:01
  • Arıklı:Şimdi bakanlıktaki icraatlara ve erken seçime odaklanacağız12 Nisan 2021 Pazartesi 08:53
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor12 Nisan 2021 Pazartesi 08:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti