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Zaroğlu tüp gaza yapılan zammı eleştirdi: “Tüpün fena patladı Arıklı”

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Zaroğlu, tüp gaza yapılan 17 TL’lik zamma tepki göstererek, "Tüpün fena patladı Arıklı... Patlayan tüpün hasarını seçim sandığı kurulduğunda göreceksiniz!" dedi.
Zaroğlu tüp gaza yapılan zammı eleştirdi: “Tüpün fena patladı Arıklı”

İşte açıklama;

 FAKİRİ FUKARAYI EZENLERE
DEVLETİN DEMİR YUMRUĞUNU İNDİREMEDİNİZ!

Günlerdir market market dolaşıp
tüp arayan vatandaş, sonunda açıklanan 17 TL’lik zamla tüpe kavuşacak ..

Türkiye’de yaşı 50’nin üzerinde olanların dün gibi hatırladığı tüp kuyruklarının bugün Kıbrıs’ta da yaşanması belki yüzleri kızartması gerekir ancak Ekonomi ve Enerji Bakanı
şimdi de “Sizi tüp kuyruklarından kurtardık” diye mi övünecek?
Orasını gerçekten bilmiyorum ..

vatandaşa “Hayatı ucuzlatacağız” diye naralar atan,
Koltuğa oturur oturmaz tüpe yaptığı 5 TL’lik indirimden tornistan geri kıvırıp
birkaç ay sonra tüpe tekrar zam yapan Sayın bakan bununla da yetinmedi ..

Vatandaşın mutfağında aşını pişirdiği tüp gaza önce 'ZAM OLMAYACAK' diye açıklama yapıp bugün 17 lira daha zam yaptırdı ..

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar!

Çevrenizde dağıttığınız menfaatlerden faydalananlar arasindan belki kendinize inanacak bir kaç kişi bulabilirsiniz Ancak
Tüpün fena patladı Sayın bakan!

Halk, benim erkenden gördüğüm
gerçek yüzünüzü görmeye başladı ..

Şimdi gidip 17 TL’lik zammı fakire fukaraya garibe gurabaya anlat bakalım ..

İnsanlar tüp yok diye bebeklerine mama yapamadı!

Tüp gaz işletmeleri başta olmak üzere satış yapan marketlere denetimlerin artması lazım diye diye dilimizde tüy bitti ..

Denetim yasasının verdiği yetkiye göre olan malı satmamak suçtur.
Bu stokçuluğa, istifçiliğe girer.
Yasaya göre de var olan malın rayiç bedelinin yüzde 20 cezası vardır ..
Ancak bakanlıkta ses yok!

Bugün yalandan bir firmaya ihbar üzerine denetim yapmışlar

Halkın menfaatine olan böyle bir konu da ihbar beklemeye gerek mi vardı?

Fakir fukarayı, garip gurabayı ezenlere karşı devletin demir yumruğunu indiremediniz!

Elbette memleket yanarken Kırgısiztan’da olan sayın Arıklı’nın halkın boğaz derdinden daha önemli işleri vardır; lakin lütfedip telefon aracılığı ile ticaret dairesi müdürünü arayıp bu hengameye son verebilirdi ..

Başta tüpü patlayan Arıklı olmak üzere hükümet eden herkesi tebrik ediyorum ..
Bu kadar istikrarsız bir bakanlık ve yönetim ancak bu şekilde müthiş bir istikrarla yüz kızarmadan savunulabilirdi ..

Neyse artık
Patlayan tüpün hasarını da seçim sandığı kurulduğunda göreceksiniz ..

Bertan Zaroğlu
Millet Partisi Kurucusu
Lefkosaya Mv.

 

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