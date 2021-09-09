Zaroğlu: “Verelim bakanlık koltuklarını, evlerinde otursunlar”

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, Zirve Kıbrıs’ta katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bala Kayadelen’e konuşan Zaroğlu, Kıb-Tek ‘teki ihalelerde yaşanan gelişmelerden, asgari ücrete ülkede yaşanan sorunlara değindi.

Hataların bedeli halkın cebinden çıkıyor

Kb-Tek’teki ihalesiz alımların halkın cebinden çıktığını dile getiren Zaroğlu, ihalesiz alımların 50-60 bin dolara mal olduğunu, 300 dolarlık yakıtların 480 dolara alındığı belirtti. İşin maddi boyutunun yanında kalitesiz akaryakıtın halk sağlığını da ciddi derecede tehdit ettiğini vurgulayan Zaroğlu; Teknecik Santrali’nden çıkan siyah duman için; “yalnızca bizim dönemimizde mi çıkıyor” savunmasına değindi. “Bu savunmalar çok yanlış, dile getirdiğimizde de organize bir şekilde üzerimize geliyorlar” diyen Zaroğlu, beceriksiz yönetimin hatalarının bedelinin halka ödetildiğini dile getirerek, YİM’den çıkan kararla da haklılıklarının tescillendiğini belirtti.

Asgari ücretli adeta ölüme itiliyor

Asgari ücret konusu ile ilgili de hükümetin beceriksizliğinin gözler önüne serildiğine vurgu yapan Millet Partisi Kurucusu; “en büyük üzüntüm UBP-DP-YDP hükümetinin kuruluşunda bir parçası olmak” dedi. Her şeye zam yapılırken; asgari ücretlinin adeta ölüme itilmesinin kabul edilebilir bir yanı olmadığını söyleyen Zaroğlu; hükümetin belirli bütçesinin olduğunu ve mevcut bütçe ile asgari ücretlinin hak ettiği ücretleri ödeyemeyeceğini belirtti. İşçi reva görülen muameleyi asla onaylamadığını belirten Zaroğlu; “Sistemde kara delikler var, bu kara deliklere oluk oluk para akıyor, bunlar hep vatandaşın cebinden çıkıyor” dedi.

“Hükümetin vekili iken de hükümetin yanlışlarına ‘dur’ dedim”

Meclis döneminde, hükümete mensup bir vekil olmasına rağmen yanlış olduğunu düşündüğü her kararın karşısında durduğunun altını çizerek Hayat Pahalılığı konusundaki duruşunu anımsattı. Nisaba destek vermenin her vekilin görevi olduğunu belirten Zaroğlu, Hayat Pahalılığı konusunda nisaba destek vermemesinin sebebini şöyle aktardı: “Ben hayat pahalılığı konusunda nisaba destek vermedim. Ben destek verseydim, Genel Kurul’a gelseydim ve hayır deseydim, yasa yine geçecekti. Ben içerde olmuş olsaydım ki baskı da yapıldı bu konuda, bu yasayı geçireceklerdi. Bu aslında teknik bir durumdu ve doğru olanı yaptım.”

Hükümet üzerine düşeni hiçbir konuda yapmıyor

Ülkedeki en büyük problemin denetim eksikliği olduğuna vurgu yapan Lefkoşa Milletvekili, eğitimde de bunun alenen ortaya çıktığından bahsetti. Milli Eğitim Bakanı’nın “bağış adı altında kayıt parası alınmayacak” açıklamalarına atıfta bulunan Zaroğlu, denetim olmaması sebebiyle, velilerin mağdur edildiğini, öğrencilerin okullara yazdırılamadığını dile getirdi. “Devlet demir yumruğunu çarkın üzerine indirmeliydi ama yapamadı” diyen Zaroğlu, hükümetin ülkeyi ilgilendiren hiçbir konuda üzerine düşen görevi hakkaniyetli bir şekilde yapmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: ”Okulların açılmasına az kala ve okula yazılmaların başladığı bu günlerde, okul kayıtlarında dar gelirli vatandaştan para talep ediliyor, ödeyemeyen velilerin çocukları okullara kaydedilmiyor. Mağduriyet yaşayan veliler bir de okullarda çocukları önünde çaresiz ve mahçup ediliyorlar. Bu da çok acı bir durumdur.Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bu durumun önüne geçmesi gerek”

“Düğme baştan yanlış iliklendi”

Dünya geneline göre pandemi yönetimi konusunda KKTC’nin iyi durumda olduğunu belirten Zaroğlu, sürekli bunun arkasına saklanıldığını ve sağlıkta atılması gereken adımların atılmadığını, alınması gereken önlemlerin alınmadığını söyledi. Yanlışların UBP-HP hükümeti döneminde yapılmaya başlandığına da vurgu yapan Zaroğlu; “düğme en üstten yanlış iliklendi” diyerek, o dönemden bu döneme yanlışlar üzerine adımlar atıldığını belirtti.

“Millet Partisi siyasete enerji ve dinamizm getirecek”

Ülkede sistemsiz bir sistemin süregeldiğini ve bunun yıkılması gerektiğini savunan Zaroğlu, Millet Partisi’nin tam da bu vizyon ve misyonla oluşturulduğunu dile getirdi. 16 Temmuz itibarıyla tüm yükümlülüklerini yerine getiren Millet Partisi’nin 16 Eylül itibarıyla da ülkede yapılacak her seçime girmeye hak kazandığını belirten Zaroğlu, Millet Partisi’nin amacını şöyle özetledi; “ Milet Partisi’nin amacı ülkedeki sistemin arızasın gidermektir. Genç popülasyonu ile de bu işin idaresine talip. Bir parti. Ülkede 20 yıldır bakanlık yapan kişiler var. 25 yılda ülkenin geldiği nokta malumunuz. Artık genç ve dinamik nüfus bu işe dahil olmalı. Gençlerin ve kadınlarımızın siyasi arenada daha aktif olması lazım, biz buna ortam hazırladık. Hem genç kadromuz hem tecrübeli kadromuz var. Dinamizm ve tecrübeyi harmanlayacağız. Millet Partisi olarak ülkedeki sistemi değiştirmeye talibiz, bunu da başaracağımıza inanıyoruz”

“Seçim barajı %7-8 olmalı”

Mevcut seçim sisteminin de değiştirilmesi konusunu dile getiren Zaroğlu, karma oyun kalkması gerek diye düşünüyorum, değişmesi için gerekli irade ortaya konmazsa hükümet yetkililerinden bir düzenleme isteyeceğiz, tek bölge seçiminde karma sistem basitleştirilebilir” dedi. Ülkedeki seçim barajının da yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapan Zaroğlu; barajın %7-8 olması gerektiğini savundu. “Seçim barajı artırılsa demokratik olmaz” noktasındaki söylemleri de değerlendiren Zaroğlu, bu probleminde ittifak yolu ile çözüleceğini belirtti ve “bunlar yapılmazsa siyaset düzelmez. Siyaset düzelmezse de hiçbir şey düzelmez” dedi.

“Verelim bakanlık koltuklarını, evlerinde otursunlar”

Halkın siyasete bakış açısına da değinen Zaroğlu, son dönemde insanların siyasete olan inancının bittiğine vurgu yaptı. Bunun sebebinin; uzun yıllardır Bakanlık, vekillik görevi yapmasına rağmen vatandaşın menfaatine bir icraatta bulunamamış, ülkeye bir şey verememiş, halka yalan söyleyen, bir dediği bir dediğini tutmayanlar olduğunu dile getiren Zaroğlu, koltuk sevdasından başka dertlerinin olmadığını belirterek;” Bakanlık koltuklarını hediye edelim koltuk sevdalılarına, evlerinde otursunlar, mutlu olsunlar” dedi..