YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu yapılan Savcı ve yardımcıları istihdamlarını eleştirdi!

İşte o açıklama;

AYRICALIKLI BİR ZÜMRE Mİ YARATILIYOR?

#KKTC

Bilindiği gibi yaklaşık 3 ay önce Meclis kürsüsünden yaptığım konuşma da, ülkemizde ADALET BAKANLIĞININ kurulmasının ŞART OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİM..

Bunun üzerine apar topar kürsüye çıkan sn. Serdar Denktaş ise, buna şiddetle karşı çıkmıştı..

Gelinen nokta da çok net olarak görmekteyiz ki; ülkemizde ADALET BAKANLIĞI OLMADIĞI, keza yargıçlık ve savcılık mesleklerine kabulde, hangi kriterlerin esas aldığına dair, hiç kimsenin bilgisi olmadığı için, anılan meslekler, maalesef aynı padişahlık da olduğu gibi, BABADAN OĞULA GEÇER hâle gelmiştir..

Şimdi sayın Denktaş’a soruyorum :

1-Yeni Başsavcı, göreve geldiğinin üçüncü ayında, kendi sekreterinin kızını, hangi ekstra özelliklerine göre, savcı tayin etmiştir?

2- İçişleri Bakanının eşinin ofisinde çalışmak dışında hiç bir özelliği olmayan bir avukatın, savcı tayin edilmiş olmasının arkasında yatan sebep nedir?

3-Henüz Şubat ayının başında, tayin edilen iki çiçeği burnunda yargıcın; kardeşlerini, akrabalarını, neredeyse sülalede ne kadar hukuk mezunu varsa tümünü, savcı yardımcısı tayin etmek için, dikkate alınan kriterler nelerdir?

4- Oysaki; tayinlerde ön plana çıkan ortak özelliğin, bu kişilerin soyadları olduğunun, açıkça görülmesi dışında, bizim bilmediğimiz başka kriterler de varmıdır?..

5- Görülmektedir ki; biri savcı, diğeri savcı yardımcısı, ya da yargıç olan kardeşlerin, kuzenlerin, çoğunluğu teşkil ettiği YARGI CAMİASIN DA, ADALET TERAZİSİNİN DOĞRU TARTACAĞINI KİM SÖYLEYEBİLİR?

6- Ülkemizde yargıçlık ve savcılık yapanların çoğunun anne babası veya yakınları da, halen aynı meslekte olan ve fiilen görev yapan kişilerdir..

Görevde olmayanlar ise, emekli yargıçlar ve savcılardır..

Bu durum dahi, tek başına göstermektedir ki, bu mesleğe alınmak için, illa ki belli ailelere mensubiyet mi gerekmektedir?

7- Yargıç ve savcı tayinleri; böylesi bir düzen kuruldu kurulalı, sınavsız ve kritersiz şekilde, tamamen keyfi ya da torpile dayalı yapılmakta, belli kişilerin yakınları, çocukları, bu mevkilerden nemalanmakta, geriye kalanlara ise, hiçbir şekilde şans verilmemektedir..

Bunun nedeni; ülkemizde ayrıcalıklı bir zümre yaratma çabası mıdır?

8- Bu durum ise, adalet dağıtacak kurumların, kendi içinde adaletten ve eşitlikten yoksun olduğunun aşikar kanıtı değil midir?

9-Geleceğimiz için, eşitlik ve adalet için, toplum olarak bu vahim tabloya karşı, ne kadar isyan etsek azdır..

Bu düzen, acaba nasıl ve ne zaman değişecektir?

Umarım, ADALET BAKANLIĞINA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKAN SN. DENKTAŞ, BU SORULARA CEVAP VERİR..

Bertan Zaroğlu

Lefkoşa Milletvekili