Zaroğlu:‘’Arıklı, 2 kez başarısız olduğu gerekçesiyle istifa etti’’

YDP Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, ekonomi ve sağlıkla ilgili sorunlar ile baş edilmeye çalışıldığı bir dönemde seçimin seslendirilmesinin ülkeye büyük bir zarar vereceğini söyledi.

ZAROĞLU: “ÜLKENİN BUGÜNKÜ DURUMUNA BAKILDIĞINDA SEÇİM KONUŞULMAMALI”

YDP Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, ekonomi ve sağlıkla ilgili sorunlar ile baş edilmeye çalışıldığı bir dönemde seçimin seslendirilmesinin ülkeye büyük bir zarar vereceğini söyledi.

Zaroğlu, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın sunduğu 50+ programında soruları yanıtladı.

Zaroğlu, Türkiye’de Ak Parti’nin bugün yapılan kongresinin hayırlı olmasını dileyerek, yapılan görev değişikliklerinin de KKTC’ye olumlu yansımaları olacağına inandığını kaydetti.

YDP’nin hükümete girmeyi çok tercih etmediğini oluşacak bir hükümete dışardan destek verme gibi bir tavır içerisinde olduklarını, ancak diğer partilerin ortaya çıkan formüllerde bir uzlaşı sağlayamadığı için, ekonomi ve sağlık gibi alanlarda önemli gelişmeler ve kararların alınması gereken bir dönemde bu sorumluluğu üslendiklerini kaydetti.

“YENİ BİR HÜKÜMET KURULURSA ŞAHSİ FİKRİM DIŞARDAN DESTEK VERİLMELİ”

Hükümetin değişeceği yönünde söylentilere yanıt veren Zaroğlu, talipli olanın hükümette yer alabileceğini, elbette ki bu duruma Genel Başkan Arıklı ve parti yetkili organlarının karar verebileceğini ancak kendi kişisel görüşünün böyle bir hükümet kurulursa dışardan destek verilmesi gerektiği yönünde olduğunu ifade etti.

Bertan Zaroğlu, ülkede 10 binlerce işsizden bahsedildiği bir dönemden bahsedildiğini, devletin imkanlarının ortada olduğunu vurgulayarak böyle bir ortamda seçimin seslendirilmesinin ülkeye büyük bir zarar vereceğini kaydetti.

Kurultay sürecine girilirken tartışma ve çeşitli konuların medya önünde vuku bulmasını arzulamadığını ifade eden Zaroğlu, ancak gelinen noktada haksız itham, eleştiri ve bazı kesimler tarafından hakarete varan söylemler nedeniyle bir çok konuya açıklık getirmeye çalıştığını dile getirdi.

“DEMOKRASİ SINAVINI ÇOK İYİ VERMEMİZ GEREKİYOR”

Gelinen süreçte aklı selim ile hareket edildiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Zaroğlu, ortada olanın bir demokrasi sınavı olduğunu ve bu sınavı çok iyi vermeleri gerektiğini vurguladı.

Bütün bunlara rağmen Arıklı’nın “Kaybedersem çeker giderim” söyleminin hala havada olduğunu ifade eden Zaroğlu, kurultayda partiyi yönetmek için bir diğer kişinin de talipli olması kadar doğal bir olamayacağını belirtti.

Arıklı’nın bugüne kadar ilk defa YDP içerisinde bir yarışa gireceğini, bundan önceki süreçlerde karışına aday çıkmadığını anımsatan Zaroğlu, bu tür demokratik yarışlara YDP’nin hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

“ARIKLI, 2 KEZ BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İSTİFA ETTİ”

Arıklı’nın 2 defa başarısız olduğunu gerekçe göstererek istifa ettiğini anımsatan Zaroğlu, iki süreçte de yaptıkları girişimlerle Başkanlığının devam etmesi yönünde sürecin ilerlediğini belirtti.

Genel Başkan Arıklı’nın bir çok söyleminin partiye zarar verdiğini ifade eden Zaroğlu, özellikle yapılan atamalar ve bazı bürokratlarla hala yola devam edilmesinin de büyük tartışmalar yarattığını söyledi.

Bir çok konuda tek başına karar verilmesi sonucu, parti içerisinde kırılma ve dağılmaların başarısızlığın göstergesi olduğuna değinen Zaroğlu, olması gerekenin ortak akılla hareket edilmesi olduğunu dile getirdi.

Parti tabanında yaşanan gerginliğin Arıklı’nın söylemlerinden kaynaklandığını ifade eden Zaroğlu, kendisinin her zaman gözbebeği olarak ifade ettiği YDP’nin birlik ve bütünlüğünden yana tavır ortaya koyduğunu kaydetti.