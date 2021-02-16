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Zaroğlu:''Arıklı bu söylemden geri dönmeli''

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BRT’de, Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Bertan Zaroğlu, Arıklı’nın, “Kurultayı kaybedersem, YDP’den ayrılacağım, siyaseti bırakacağım” sözlerini sert bir dille eleştirdi.
Zaroğlu:''Arıklı bu söylemden geri dönmeli''

BRT’de, Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Bertan Zaroğlu, Arıklı’nın, “Kurultayı kaybedersem, YDP’den ayrılacağım, siyaseti bırakacağım” sözlerini sert bir dille eleştirdi.
 

Zaroğlu, her halükarda kurultayı kazanacağını iddia ederek, “İlçe başkanlık seçiminde kaybedenler oldu, vekil adayı olup kaybedenler oldu. Onlar da mı partiden ayrılmalı? Erhan bey onu bir öfkeyle söylemiş olabilir. Bu söylemden geri dönmeli” dedi. Kutay’ın, “Siz bu seçimi kaybederseniz ne yapacaksınız?” sorusuna ise Zaroğlu  “Ben kaybetmeyeceğim. Bu seçimi kazanacağım” şeklinde cevapladı.

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