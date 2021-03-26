Zaroğlu:’’Başkanlığımda YDP’de ortak akıl ile hareket edilen bir dönem olacak''

Zaroğlu, başkanlığı döneminde fikirlere daha açık, katılımcı ve ortak akıl ile hareket eden bir yapıyı oluşturacaklarını, bunun için “Sen ben yok, biz varız” sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve partinin 11 Nisan’da yapılacak kurultayında Başkan Adaylığı için müracaat eden Bertan Zaroğlu, başkanlığı döneminde fikirlere daha açık, katılımcı ve ortak akıl ile hareket eden bir yapıyı oluşturacaklarını, bunun için “Sen ben yok, biz varız” sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Zaroğlu, Ses Kıbrıs web tv yayınında gazeteci Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

Arıklı’nın ilginç söylemlerde bulunmaya devam ettiğini ifade eden Zaroğlu, dün de buna bir örnek sergilediğini söyleyerek 9 bin in üzerinde üyesi olan bir partide 3800 imza ile aday olduğunu açıkladığını, imza atan herkesin kendisini destekleyeceğinin doğru bir düşünce olmadığını kaydetti.

Zaroğlu, şayet bütün bu insanların kesinlikle Arıklı’ya oy vereceği gibi bir durum söz konusu ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde neden bu kadar düşük bir oy alındığını sordu.

Arıklı’nın ya da bir başkasının aday olmasına hiçbir şekilde karşı olmadığı dile getiren Zaroğlu, istenirse kendisinin de Arıklı’nın aday olması için imza atabileceğini belirtti.

Bu konunun çok önemli olmadığını ifade eden Zaroğlu, parti tüzüğü gereği aday olanların üyelerin en az 150’sinin imzası ile aday gösterildiğini kaydederek Arıklı’nın açıkladığı rakamın kendisini komik duruma düşürdüğünü belirtti.

“3800 OY ALIRSA, KAZANSAM BİLE BAŞKANLIĞI ARIKLI’YA BIRAKACAĞIM

Kendisinin önemsediği konunun YDP’nin iyi bir demokrasi sınavı vererek demokratik olgunlukla kurultayını bitirmesi olduğunu söyleyen Zaroğlu, kendisinin seçimi kazanacağını vurguladı ve kazanması halinde bile Arıklı’nın 3800 oy alması durumunda Genel Başkanlığı kendisine bırakacağını ifade etti.

Üstelik Arıklı’nın açıkladığı 3800 imzanın üstünde adı olan bir çok üyenin bilgisi olmadığını kendisine aktardığını savunan Zaroğlu, Arıklı’nın kaybedeceğini anlayınca her türlü yalan ve yanlış oyunlara girdiğini dile getirdi.

Arıklı’nın sürekli tutarsız açıklamaları olduğunu ifade eden Zaroğlu, bu açıklamaların YDP’ye büyük zarar verdiğini kaydetti.

Arıklı’nın kendisinin adaylığı ile ilgili önceden “Zaroğlu’nun adaylığı partiye zenginlik katar, ben de teşvik ederim” ifadelerinde bulunduğunu, ancak 25 gün sonra “Adaylığı partiye zarar verecek” diye söylemler yaptığını kaydetti.

YDP’nin başında olan kişinin söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Zaroğlu, 3,5 aylık hükümet döneminde Arıklı’nın elektriği ucuzlatma, piyasayı rahatlatma v.s gibi konularda ortaya attığı koyduğu vaatlerin hiç birinin gerçekleşmediğini belirtti.

Arıklı’nın bugüne kadar yaptığı hiçbir tahmininin tutmadığını dile getiren 3800 imza ile kendisinin çekilmesi istemesini “siyasi ahlaksızlık” olarak değerlendirdi.

“ARIKLI İSTEMEZSE, BAŞKA BİRİ BAKAN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK”

Kurultayı kazandıktan sonra Bakanlığa gelmek gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden Zaroğlu, Arıklı’nın Bakanlığa devam etmek istememesi halinde bile başka bir kişinin Bakanlık için görevlendirileceğini söyleyerek: “Benim amacım Genel Başkan olduktan sonra köy köy, adım adım gezerek partimizi güçlendirmek ve bir sonraki seçimlere hazırlamaktır” dedi.

Kendisinin geçmişte UBP’de siyaset yaptığını, UBP’nin iktidar olduğu bir dönemde 6 yıl önce YDP’yi kuran 3 kişiden biri olduğunu ifade eden Zaroğlu, bir çok maddi ve manevi fedakarlıklarla partiyi yaşama geçirdiklerini anımsatan Zaroğlu, kendisi ile ilgili “Kazanırsa partiyi başka bir parti ile birleştirecek” söylemlerinin çok çirkin ve mesnetsiz olduğunu belirtti.

Yapılan atamalar başta olmak üzere alınan karalarda hiç kimseye danışılmadığını ifade eden Zaroğlu, kendisinin başkanlığı döneminde fikirlere daha açık, katılımcı ve ortak akıl ile hareket eden bir yapıyı oluşturacaklarını bunun için “Sen, ben yok biz varız” sloganıyla yola çıktıklarını, ancak Arıklı’nın tüm tutumlarında “Ben varım” siyaseti güttüğünü dile getirdi.