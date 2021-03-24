Zaroğlu:“İki defa başarısız olduğu gerekçesiyle istifa eden bir genel başkan, 'ben başarılıyım' diyor.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaroğlu, “Hükümete çok isteyerek girmedik. Aslında dışarıdan destekleyeceğimizi, başka bir aritmetiğin olduğunu zaten ifade etmiştik. O zamanki süreçte elini taşın altına koymayan arkadaşların, bu açığını YDP kapattı… Halkın istikbali için bu hükümetin içinde yer aldık. Aman aman hükümette olma gibi bir sorunumuz yok…” dedi.

"ERKEN SEÇİM DİYEN HERKES YANLIŞ BİR TUTUM İÇİNDEDİR"

Kendi görüşünü paylaşarak, yeni bir hükümet kurulması halinde dışarıdan destek vereceklerini belirten Zaroğlu, ancak ekonomiyle, salgınla boğuşurken erken seçim talep edilmesinin doğru olmadığını dile getirdi ve şöyle devam etti:

“Erken seçim kelimesini ağzına alan herkes yanlış bir tutum içindedir. Bu milleti düşünmeden, söylenmiş bir cümle olur. Anavatan Türkiye’nin desteği olmadan ilerlemek mümkün değildir.

Sağlık problemleri varken, bu salgın sürecinde; bununla mücadele etmeye de alıştık… Biraz daha öne geçecek olan ekonomik problemlerdir. Bunun çözümlerini konuşmak gerekirken, bunları konuşmamak gerekiyor.”

11 Nisan tarihinde düzenlenecek olan YDP kurultayı hakkında da konuşan Zaroğlu, “Bir kurultay var… Demokrasi şöleni halinde göstermemiz gerekirken, parti içi durumların dışarıya yansıması şık görüntüler değildi. 11 Nisan gerçekten hepimiz için çok önemli…” dedi.

"11 NİSAN'DAN SONRA ÇEKİP GİTME OLACAK MI?"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın "12 Nisan’dan sonra birbirimizin yüzüne bakacak yüzü olsun" şeklinde bir söylemi olduğuna dikkat çekerek, “Ben bu söylemi takdir ediyorum. Çekip gitme olacak mı? Yüzümüze bakmaya devam edecek miyiz? Soru bu… Buna cevap verilmedi” ifadelerini kullandı.

"BEN ERHAN BEYİN BAŞARIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

“Ben Erhan Beyin başarısız olduğunu düşünüyorum” diyen YDP Milletvekili Zaroğlu, Arıklı’nın iki kere başarısız olduğu gerekçesiyle partiden istifa ettiğine değinerek, “İki defa başarısız olduğu gerekçesiyle istifa eden bir genel başkan, 'ben başarılıyım' diyor... Bu bana göre doğru değil” şeklinde konuştu.

Zaroğlu, açıklamasının devamında da şu noktalara dikkat çekti:

“Her şeyi Erhan Beyin kendinin yapmaya çalışması, parti içerisindeki kırılmalar ve dağılmalar oluşturdu. Bence bu başarısızlıktır. Bu başarısızlığın sorumlusudur. İstifa edeceksiniz, ortak aklı ortaya koymadığınız için parti içerisinde sorunlar yaşayacaksınız, başarısızlık olacak. Birtakım söylemlerden dolayı beklenti oluşturacaksınız, beklentiyi karşılayamayacaksınız. Erhan Bey başarısız olmuştur. Tabandaki bu tedirginlik, Erhan Beyin söylemleriyle oluşan bir tedirginliktir. Tabanın tedirgin olacağı hiçbir açıklamam yok.”