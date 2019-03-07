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Zaroğlu:“Kadın olmanın mana ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan, anlam yüklü günün içerisindeyiz”

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YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, “kadın olmanın mana ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan, anlam yüklü bir günün içerisindeyiz” dedi.
Zaroğlu:“Kadın olmanın mana ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan, anlam yüklü günün içerisindeyiz”

Zaroğlu, Kadınlar Günü dolayısıyla  yaptığı yazılı açıklamada, kadınların, Türk toplum ve aile yapısında müstesna bir yere sahip olduğunu, kadının aile dokusunun temelini teşkil ederek, şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü, toplumun yapısını güçlendiren aile birliğinin en önemli unsurları olduğunu vurguladı.

Ulu önder Atatürk’ün “şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözüne yürekten katıldığını ifade eden Zaroğlu, “bu duygu ve düşüncelerle,  Kıbrıs’ta Türklük kavgasının korkusuz neferlerini yetiştiren, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde alın teri ve emeği bulunan kahraman Kıbrıs Türk kadınları başta olmak üzere, tüm kadınların “8 Mart dünya kadınlar gününü” kutluyor, onlara yönelik tüm eşitsizliklerin ortadan kalktığı kadınların, yaşamın her alanına eşit olarak katıldığı bir dünya düzeninin egemen olması dileği ile, hepsine en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

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