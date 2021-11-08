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Zaroğlu:Milletin Ekmeği ile oynatmayın!

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Zaroğlu:Milletin Ekmeği ile oynatmayın!
Zaroğlu:Milletin Ekmeği ile oynatmayın!

İşte açıklama;

Bugünden itibaren ülkemizden ekmek fiyatı yüzde 25 zamlanıyor.  Yoksulun sofrasındaki bir somun ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. Dört kişilik bir aile her gün kuru ekmek yese günde dört ekmekten ayda 480 TL sadece ekmeğe harcamak zorunda. 

Peki bizde 4 lira olan ekmek Adana’da Mersin’de ne kadar? Sadece 2.5 TL. 

Üstelik daha kaliteli undan yapılıyor. 

Yazık… Günah… Ayıp...

Milletin Partisi olarak soruyoruz? Vatandaşın ekmeğiyle kim oynuyor? 

Neden her  fırıncıya kendi imkanlarıyla Türkiye’den un ithalatına izin  verilmiyor? 

Neden sadece piyasada iki büyük firmaya buğday ithalatına izin verilerek, burada kendi değirmenlerinde çekerek un haline getirmelerine ve fiyatı istedikleri gibi belirlemesine izin veriliyor?

Kimse ekmek zammına gerekçe olarak artan dövizden, maliyetlerden söz etmesin. 

Aynı döviz, aynı maliyetler Türkiye için de geçerlidir. O halde bizde 4 lira olan ekmek, Türkiye’de nasıl 2.5 liraya satılıyor?

KKTC’nin aylık un tüketimi 2 bin ton. Bu ithal edilemeyecek bir miktar değildir.  Türkiye’de bu miktarda bir unu sadece bir kasaba tüketiyor. 

İsteyen fırın ayda bir kamyon un ithal etse, piyasada tekelleşen iki büyük firmanın tekeli kırılır. Rekabet artar. Vatandaş da bu rekabet ortamında ekmeği Türkiye ile aynı fiyata, aynı kalitede yeme imkanına kavuşur. 

Görülüyor ki  birileri milletin ekmeğine göz dikmiş. Milletin Partisi olarak ülkeyi yönetenlere çağrıda bulunuyoruz. Milletin ekmeğiyle oynatmayın. Gereken tedbiri çok acil alın…

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