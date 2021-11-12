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Zaroğlu'na hem UBP'den hem de DP'den teklif var!

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Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu'na hem UBP'den hem de DP'den teklif var!
Zaroğlu'na hem UBP'den hem de DP'den teklif var!

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu kendisine  hem UBP'den hem de DP'den teklif olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Postası’na konuşan Bertan Zaroğlu, “Bu hafta kurultay aşamasındayız bu teklifler resmi olarak gelirse elbette oturur değerlendiririz. Resmi bir durum yok” dedi.

Zaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“İddialar nereden kaynaklı bilmiyorum hem DP’den geçmişte hem de UBP’den birçok isim, bir çok kez gayri resmi tekliflerde bulundu. Gerek bizden aday ol, gerek bize katıl şeklinde teklifleri oluyor. Milletin Partisi ile gönül bağım var. Bağımsız olsam da… Bu hafta da partimizde kurultay aşamasındayız: Bu teklifler resmi olarak gelirse elbette oturur parti içinde değerlendiririz. Yani ben bu şekilde hareket ederim. Resmi bir durum olmadığı için gündemimizde değil….”

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