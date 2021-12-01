Zaroğlu’na kontenjan adaylığı UBP’de rahatsızlık yarattı

YDP’den istifa eden ardından Milletin Partisini kuran onun ardında da UBP’ye katılarak Lefkoşa’dan 6. Sıradan kontenjan adayı olacağı açıklanan Bertan Zaroğlu’na UBP’de tepki oluştu.

Siyasi kulislerde Sucuoğlu’nun bu hamlesinin temiz, yeni farklı UBP yaratama imajını zedelediğini ve özellikle UBP’den genç adayların önünü tıkadığı için tepkilere neden olduğu konuşuluyor.

Zaroğlu’nun UBP’ye katılması oy getirmek yerine birçok UBP’linin mühürlerini kırmasına sebep olacağı ve UBP’nin bundan zarar göreceği konuşuluyor.

Zaroğlu'ndan Arıklı'ya BÖLÜCÜ suçlaması

Millet Partisi'ni kuran ve bir süre sonra Ulusal Birlik Partisi'ne (UBP) geçen Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın “yuvaya dönün” çağrısını yanıtladı. Zaroğlu " Erhan Arıklı’ya sesleniyorum… Hangi yuvadan söz ediyorsun ?Ama yağma yok! Sen baraj altında kalmış bir partide, siyasi mevtasın" ifadelerini kullandı.

Zaroğlu'nun açıklaması şöyle:

ERHAN EFENDİ SANA BU KAPIDA EKMEK YOK!

Milletin Partisi üyelerine “Yuvaya dön” çağrısı yapan Erhan Arıklı’ya sesleniyorum… Hangi yuvadan söz ediyorsun ? Aile efradınla çöreklendiğin partiye mi yuva diyorsun? Sen bu insanlara “çakıl taşları” demedin mi? Sen bu insanlara “Hainler” demedin mi? bu insanlara ağıza alınmayacak sinkaflı küfürler etmediniz mi? Yanına aldığın yalakalarınla birlikte kuruluşundan bu yana bu partiye hizmet edenlere Her türlü kötülüğü yapmadınız mı? Partiyi bölen sensin Erhan Arıklı! Koltuk korkundan Kurultayda yüzde 48.5 oy almış rakibinin kapısını çilingirle açtıracak kadar alçaldın. Şimdi de Milletin Partisi üyelerine çağrıda bulunup, akbaba gibi “buyurun gelin” diyorsun. 1974 sonrası bu ülkeye göçmüş insanları ajitasyon yaparak bölmeye çalıştığın gibi, şimdi de çok iyi bildiği bu bölücü siyaseti Milletin Partisi üzerinde denemeye çalışıyorsun.

Ama yağma yok! Sen baraj altında kalmış bir partide, siyasi mevtasın. Olmayacak ama ola ki Barajı geçme durumu olsaydıda Bu partinin Genel Başkanı olarak kalamayacaktın .. Ne kadar çırpınırsan çırpın bunu değiştiremezsin. 23 ocak sonrası Sayın Ramazan Gündoğdu tebrikleri kabul ederken bu yazıyı sana hatırlatacağım iki gözüm ..

Arıklı'dan Zaroğlu'na "UTANMADAN KONUŞUYOR"

İŞTE AÇIKLAMA;

Utanmadan Konuşmaya devam ediyor...

Bu arkadaş UBP nin kendisini nasıl kullandığını anlamadı. Onların oyununa gelip, büyük iddialarla Genel Başkanlığa aday oldu. Aday olurken, "Arıklının kazanması Namümkün" dedi. Bu yüzden adı Namümkün Bertan" a çıktı.

Kurultayı kaybetti. UBP lilerin gazı ile YDP den ayrılıp Parti kurdu.

Aklınca binlerce üye ile partiyi bölecekti. O ayrılırken YDP nin üye sayısı 8620 idi. Partiden topu topu 200 kişi ancak istifa ettirebildi. O gittikten sonra YDP patlama yaptı. YSK da ki üye sayısı 11.000 e ulaştı.

Çok iddialıydı; "Baraj korkumuz yok. Sürpriz adaylarımız var" dedi. "UBP ye geçeceğimi söyleyenler ahlaksızdır. Bana iftira atıyorlar" dedi. Yetmedi "Siyasette ilke önemli" dedi.

Sonunda bütün dediklerini yedi yuttu. Birlikte hareket ettiği arkadaşlarını 6 numaralı sıraya sattı. Şimdi bana "Sana ekmek yok Erhan Efendi" diyor.

Ne demeli bilmem ki...

Prof. Dr. Ferhat Erişir, UBP’nin Girne kontenjan adayı

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir’i Girne’den kontenjan adayı gösterdi.

Ferhat Erişir’in UBP Girne listesinde 5’inci sıradan yarışacağı bildirildi. Erişir, uzun yıllar yurt dışında görev yapmış, 2018’de ise KKTC’ye dönerek Yakın Doğu Hastanesi’nde görev almıştı. Prof. Dr. Ferhat Erişir, 1953 yılında Kıbrıs’ın Baf kasabasına bağlı Arodez köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Baf’ta, liseyi ise Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı.

1979 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2 yıl süre ile yurt dışında çalıştı. 1982 yılında tekrar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne dönerek ‘Kulak Burun Boğaz Aanabilim Dalı’nda ihtisasa başladı. Uzmanlık eğitiminden sonra akademik kariyer yapmaya karar vererek, Cerrapaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda baş asistan olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında doçent ve 2001 yılında da aynı fakültede profesörlüğe yükseldi.

Özel ilgi alanları arasında olan yüz estetik cerrahi ve uyku apnesi hakkında birçok çalışmalar yapan Prof. Dr. Ferhat Erişir, Türkiye’de kurulan Yüz Estetik Cerrahi Derneği’nin ilk kurucuları arasındadır. 2012 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden emekli olarak Kıbrıs’a kesin dönüş yapan Prof. Dr. Ferhat Erişir’in, yüze yakın ulusal ve uluslararası bilimsel yayını bulunuyor.

Kaynak: Prof. Dr. Ferhat Erişir, UBP’nin Girne kontenjan adayı

BKP'den Boykot çağrısı! BKP seçimi boykot ediyor...

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkenin içinde bulunduğu durumda sol partilerin tek başına seçime katılmalarının büyük bir mağlubiyet getireceğine dikkat çekerek, “ Madem bizimle birlikte bir ittifakı oluşturup seçime katılmak istemiyorsunuz o zaman Ankara’daki Erdoğan ve AKP rejimine karşı toplu boykotu geliştirip bayrak yapalım, Ankara’nın her birimiyle dahil olduğu seçimlerde hiçbir sol partinin tek başına kazanma şansı yoktur” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. İzcan, 23 Ocak seçimlerine yönelik “Solda Birlik” arayışlarının bugüne kadar çok olumlu sonuçlar vermediğini anlatarak, “ CTP ve TDP’yle arkadaşlarımız çeşitli defalar görüştü ancak bugün itibarıyla bu partilerimizin seçimde tek başlarına hareket edeceklerini gördük. Ülkenin bu kadar ağır bir baskı altında bulunduğu bir dönemde peşinen mağlup olmaktır. YKP’yle bugün yaptığımız görüşmede ise önümüzdeki günlerde Parti Meclislerinin toplanıp nihai kararını vereceğini öğrendik.

BKP olarak bizim duruşumuz solun ya birlikte tek çatı altında seçime girmesi ya da toplu boykot yönündedir, diğer partilerden olumlu bir yanıt almamamız durumunda biz de partimizin kararını açıklayacağız, bu karar da büyük ihtimalle seçimi boykot olacak” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs’ın son bir yıldır Erdoğan ve AKP rejiminin ilhak politikası altında olduğuna dikkat çeken İzcan, “Arkadaşların anlamadığı şey Ankara’nın elçiliği, profesyonel elemanlar ve istihbarat teşkilatı elemanlarıyla burada aynı Tatar’da olduğu gibi UBP’nin seçimi kazanması için çalışmalar yürüttüğüdür. Bize ulaşan son bilgilere göre MHP’nin de YDP’nin oylarını artırmasına yönelik saha çalışması yaptığı yöndedir” dedi.

Erdoğan’ın en büyük hedefinin adanın kuzeyinde de Sünni-İslam modelini uygulamak için bütün birimleriyle çalıştığına işaret eden İzzet İzcan, “Biz bölük pörçük ve bir birimizden bağımsız hareket etmeye devam ettiğimiz sürece Erdoğan kazanacak” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında, TL kullanımından dolayı ülkenin büyük bir ekonomik yıkım içinde bulunduğunu anlatan İzcan, “2022 yılında TL ve AKP hegemonyasından kurtulamazsak bu koşullar daha da ağırlaşarak insanımızı dönüşü olmayan noktalara taşıyacak” dedi.