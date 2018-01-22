Zaroğlu'ndan Akansoy'a tehdit ve hakaret

CTP Milletvekili Asım Akansoy'un açıklaması şöyle:

"Bugün Meclis’te katiplik görevi yapan zat’ın, Genel Kuruldan çıkmaya çalıştığım sırada “sen siktir git, senin ağzını burnunu kırarım” demesine gülsem mi kızsam mı? ben de şaşırdım.

Yaklaşık 5 yıldır Meclisteyim, çok farklı görüşten kişiler ile çalıştım. Aramızda çok tartışma yaşandı. Çok ciddi farklılıklarımıza rağmen Genel Kurul dışında birlikte kahve içip sohbet etmeyi önemsedik. Bizde böyledir, dedik. Bizim kültürümüzde bu var dedik. Toleranslı olduk. Anlatılanı anlamaya çalıştık. Döndük biz de derdimizi anlattık.

Beş yıl boyunca ne hakaret ettik ne de böyle ağır hakaret yedik.

Bugün gelinen nokta işte bu. Seviye artık bu.

Ha bizi korkutacaklarını sananlar çok beklerler. Bunu geçelim bir kalem.

Bugün artık ortada açık bir şiddet var. Düşüncenin içeriğini tartışmak artık anlamsız. Gerek Afrika’ya saldırı gerek bizlere hakaret edenleri gerekse Sn. Cumhurbaşkanı’nı yuhalama gafletine düşenleri görünce, ettiğim yemindeki insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü ve Anayasa’ya bağlılığı düşündüm: Acı acı güldüm.

Çünkü bugün yapılanlar tüm insanlık değerlerine yönelik bir linç girişimiydi."