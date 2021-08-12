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Zaroğlu’ndan Arıklı’ya: “Başka bir ülkede olsaydı, ilgili bakan istifa ederdi"

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"Arıklı, Mücahit olarak çıktığı yolda müteahhit oldu" dedi.
Zaroğlu’ndan Arıklı’ya: “Başka bir ülkede olsaydı, ilgili bakan istifa ederdi"

Millet Partisi Lefkoşa Milletvekili  Bertan Zaroğlu, BRT'de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katıldı.

Yaklaşık 4 gündür üretimdeki aksaklık nedeniyle dönüşümlü olarak elektrik kesintisi yapılmasını eleştiren Zaroğlu, “Ülkenin 4 gün kullanabileceği akaryakıt stoku kaldı” dedi.

Zaroğlu, akaryakıt ihalesinde şaibeler olduğunu da savunarak, 20 gün önce 32,45 Dolar fiyat veren yerli firmanın kabul edilmediğini, TPİC’in belgesinin sahte çıkması üzerine ihaleden atıldığını aktardı ve 27 Dolar fiyat verdiğini ancak bu fiyatın gerçek olmadığını dile getirdi.

Zaroğlu, “Yetmedi mi bu halkın başına bastığınız, omzuna çıktığınız? Yalanlarla insanları kandırdığınız yetmedi mi? Başka bir ülkede olsa ilgili bakan anında istifa ederdi” dedi.

8 aydır jeneratörlerin gelmediğini de ifade eden Zaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya çağrı yaparak, “Çık ve söyle ‘yalan söylüyor’ de. Mücahit olarak çıktığı yolda müteahhit oldu. Bu sorduğum soruların cevabını verene kadar devam edeceğim. Arıklı, suçladığı firmalarla şu anda kucak kucağa…” şeklinde konuştu.

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