Zaroğlu’ndan Arıklı’ya: ‘Ben ekranlarda profesörüm diye böbürlenmem ama vefayı bilirim ‘

Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı:
Dün #Gazimagusa ve #İskele ilçe binasında dedik ki;
Ben,TV ekranlarında "Ben profesörüm" diye böbürlenen arkadaşlar gibi tarih profesörü değilim ..Sadece üniversite mezunu yüksek lisans eğitimi devam eden biriyim..Zigetvar kalesi kaç yılında fethedildi, mercidabık savaşı kaç yılında yapıldı bilmem ..
Ama,Can yoldaşı olmayı ve VEFALI olmayı iyi bilirim ..Kimine kardeş olabilmenin, kimine evlat olabilmenin profesörüyüm .."Dik durmanın, edepli olmanın, paylaşmayı bilmenin, hatır sormanın, Gönül almanın profesörüyüm.."
HAYIRLI VE SAĞLIKLI
BİR PAZAR GÜNÜ DİLERİM DOSTLARIM
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