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Zaroğlu'ndan Arıklı'ya BÖLÜCÜ suçlaması

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Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın “yuvaya dönün” çağrısını yanıtladı.
Zaroğlu'ndan Arıklı'ya BÖLÜCÜ suçlaması

Millet Partisi'ni kuran ve bir süre sonra Ulusal Birlik Partisi'ne (UBP) geçen Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın  “yuvaya dönün” çağrısını yanıtladı. Zaroğlu " Erhan Arıklı’ya sesleniyorum… Hangi yuvadan söz ediyorsun ?Ama yağma yok! Sen baraj altında kalmış bir partide, siyasi mevtasın" ifadelerini kullandı.

 

Zaroğlu'nun açıklaması şöyle:

ERHAN EFENDİ SANA BU KAPIDA EKMEK YOK!

Milletin Partisi üyelerine “Yuvaya dön” çağrısı yapan Erhan Arıklı’ya sesleniyorum… Hangi yuvadan söz ediyorsun ? Aile efradınla çöreklendiğin partiye mi yuva diyorsun? Sen bu insanlara “çakıl taşları” demedin mi? Sen bu insanlara “Hainler” demedin mi? bu insanlara ağıza alınmayacak sinkaflı küfürler etmediniz mi? Yanına aldığın yalakalarınla birlikte kuruluşundan bu yana bu partiye hizmet edenlere Her türlü kötülüğü yapmadınız mı? Partiyi bölen sensin Erhan Arıklı! Koltuk korkundan Kurultayda yüzde 48.5 oy almış rakibinin kapısını çilingirle açtıracak kadar alçaldın. Şimdi de Milletin Partisi üyelerine çağrıda bulunup, akbaba gibi “buyurun gelin” diyorsun. 1974 sonrası bu ülkeye göçmüş insanları ajitasyon yaparak bölmeye çalıştığın gibi, şimdi de çok iyi bildiği bu bölücü siyaseti Milletin Partisi üzerinde denemeye çalışıyorsun.

Ama yağma yok! Sen baraj altında kalmış bir partide, siyasi mevtasın. Olmayacak ama ola ki Barajı geçme durumu olsaydıda Bu partinin Genel Başkanı olarak kalamayacaktın .. Ne kadar çırpınırsan çırpın bunu değiştiremezsin. 23 ocak sonrası Sayın Ramazan Gündoğdu tebrikleri kabul ederken bu yazıyı sana hatırlatacağım iki gözüm ..

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