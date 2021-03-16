Zaroğlu'ndan Arıklı'ya sert eleştiriler.. Arıklı'nın söylemi siyasi ahlaka uygun değil!

Genel Başkan Arıklı’nın bir çok konuda “Ben kredi çektim, ben kurdum, ben atadım” söylemleri ile partiyi tek başına hayat geçirmiş gibi davrandığını söyleyen Zaroğlu, YDP’nin bir çok mücadele veren kişinin emeği ile birlikte kurulduğunu vurguladı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, YDP Kurultayının partinin yeniden ayağa kalma süreci olacağını ifade ederken, kendisinin başkanlığında daha katılımcı, partililerin fikirlerini daha rahat ifade ettikleri ve bu fikirlerin politikalara daha çok yansıyacağı bir dönem olacağını söyledi.

Zaroğlu, katıldığı web tv yayınında Harun Denizkan ve Çiğdem Dürüst’ün kurultay süreci öncesine yönelik soruları yanıtladı.

LAÜ Müteveli heyetine yapılan atama ve sonrasında yaşananları değerlendiren Zaroğlu, bu durumun hesabının önceden yapılması ve bu durumlara gelinmemesi gerektiğini söyledi.

“MUHALEFET PARTİLERİ, HÜKÜMET DÖNEMLERİNE BAKMALIDIR”

Yapılan atamalardan partinin yetkili organlarının bilgisi ve onayı olmadığını kaydeden Zaroğlu, yapılan atamanın yanlış bir karar olmasına rağmen Meclis’te “Dinime söven Müslüman olsa” söyleminin bire bir yaşandığını kaydetti.

Konuyu eleştiren muhalefet partilerinin hükümette olduklarını dönemlerde cezaevinde bulunan bir kişinin ataması dahil, bir çok yanlış atamanın yapıldığını anımsatan Zaroğlu, herkesin bir şeyleri eleştirmeden kendi icraatlarına bakması gerektiğini söyledi.

Erhan Arıklı’nın atmış olduğu bir çok adımda “Kurultaya giden yolda her şey mübahtır” mantığı güttüğünü ifade eden Zaroğlu, yapılan yanlışların aslında kendisine değil partiye verildiğini belirtti.

“BAŞARI DA PAY EDİLMELİYDİ…BU YAPILMADI”

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kaydedilen başarısızlığın payını hep birlikte üstlendiklerini anımsatan Zaroğlu, ortada bir başarı olduğunda da bu başarının hep birlikte paylaşılması gerektiğini umduklarını ancak bunun böyle olmadığını kaydetti.

Genel Başkan Arıklı’nın bir çok konuda “Ben kredi çektim, ben kurdum, ben atadım” söylemleri ile partiyi tek başına hayat geçirmiş gibi davrandığını söyleyen Zaroğlu, YDP’nin bir çok mücadele veren kişinin emeği ile birlikte kurulduğunu vurguladı.

Bertan Zaroğlu, Kıb Tek ile ilgili gerek jeneratör ihalesi, gerek ise akaryakıt ile ilgili konuları geçmiş süreçlerde bir çok kez Meclis kürsüsünde dile getirdiğini ve bunun ile ilgili bir çok araştırmalar yaptığını dile getirirken, bugün gelinen aşamada ise Genel başkan Arıklı’nın bu ve benzeri bir çok konuda kendisine bilgi vermediğini kaydetti.

Arıklı’nın Genel Başkan Yardımcılarını değiştirdiğini , parti tüzüğü gereği bunun normal olabileceğini, ancak “Benden yana değilsen seni değiştiririm” mantığı ile hareket edilirse bunun büyük bir yanlış olduğunu söyledi.

Zaroğlu, kendisine bir çok kez pervasızca saldıran bir Genel Sekreter Yardımcısını görevden almadığını, çünkü bunu doğru bulmadığını belirtti.

Kurultayın YDP’nin yeniden ayağa kalkma süreci olacağına inandığını kaydeden Zaroğlu, ekibi ile birlikte ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Zaroğlu, kendisinin döneminde daha katılımcı ve fikirlerini daha rahat ifade ettikleri ve bu fikirlerin politikalara daha çok yansıyacağı bir süreç olacağını vurguladı.

“ARIKLI’NIN SÖYLEMİ SİYASİ AHLAKA UYGUN DEĞİL”

Arıklı’nın “Kaybedersem giderim” söyleminin siyasi ahlaka uygun olmadığına dikkati çeken Bertan Zaroğlu, YDP’nin YSK’daki rakamlarla ülkede 2. büyük üye sayısına sahip bir parti olduğunu vurguladı ve bu tutumun partiye zarar verdiğini dile getirdi.

YDP yöneticilerinin hiçbir zaman ayrıştırıcı bir sözü bulunmadığını, gerek parti içi görevlerde gerek ise partinin yaptığı atamalarda da böyle bir durum olmadığını kaydeden Zaroğlu, ancak bazı kesimlerin kendileri ile ayrıştırma kelimesini yan yana koymak için uğraş verdiğini söyledi.

YDP’nin nereden geldiği nereden doğduğuna bakılmaksızın ezilenlerin, bu ülkede belirli bir zümreye tanınan haklardan faydalanamayan ve ülkenin daha iyi noktaya gitmesi için idealleri olan insanların bir araya gelerek kurulan bir parti olduğunu söyleyen Zaroğlu, sürekli olarak ötekileştirme için uğraş verenlerin

Crans Montana’da sırtına duvara yaslayan tarafın Türk tarafı ancak masadan kaçanın Rum tarafı olduğunu belirten Zaroğlu, Nisan ayında yapılacak konferanstan bir netice çıkmasını beklemediğini ifade ederken, Federasyon tezi ile ilerlenmesinin artık bir anlam taşımayacağını belirtti.