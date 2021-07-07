Zaroğlu’ndan Arıklı’ya: “YSK’nın adına konuşma cüretini nereden buluyorsun?”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, dün 2 bin 11 kişiyle birlikte partisinden istifa etmesinin ardından SES Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ve Aytuğ Türkkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Kıbrıs’ın Nabzı’ adlı programa katıldı.

Detay Kibris- Barışcan Şekerci

3800 İMZA SAHTE

İstifa dilekçelerinin hepsinin ıslak imza ile olduğunu anlatan Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, “Kişilerin tüm bilgileri o kağıtlarda mevcut. Toplu imza olmaz diyor ama katılıma gelince oluyor… Sen aday olacağın süreçte 3 bin 800 sahte imzayı topladığında oldu” şeklinde konuştu.

İSTİFA ETTİK DÜŞ YAKAMIZDAN

Zaroğlu konuşmasında “Sen kimsin be adam? Düş yakamızdan artık. Elimizi verdik kolumuzu kurtaramıyoruz. İstifa ettik düş yakamızdan artık. Hala daha çıkıp bununla ilgili manipülasyon, algı operasyonu yapıyor. Bunlara gerek yok. Partiyi de sana teslim ettik daha ne istiyorsun bizden?"dedi.