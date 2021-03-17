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Zaroğlu'ndan Ayhan Arıklı'ya sert cevap:“Partiyi rezil ettiniz”

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Ayhan Arıklı’nın iddialarına Zaroğlu'ndan cevap:
Zaroğlu'ndan Ayhan Arıklı'ya sert cevap:“Partiyi rezil ettiniz”

Ayhan Arıklı’nın iddialarına Zaroğlu'ndan cevap:

İnsana biraz onur lazım”

“Tek bir defa bile küfürlerine hakaretlerine ve iftiralarına cevap vermedim. İnsana biraz onur lazım gerçekten! Şirazeniz o kadar kaydı ki, neyi nasıl uyduracağınızı şaşırdınız. Yahu demokratik bir seçime gidiyoruz, tek suçumuz aday olmak partiyi rezil ettiniz. Ayhan Bey, benim sayfamda işin yok! Git, nerede, ne istiyorsan yaz, takdir partililerin ve kamuoyunundur.”

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