Zaroğlu'ndan Harmancı'ya: "Bugün bana yarın sana Mehmet"

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, geçtiğimiz günlerde polisle yaşadığı diyoluğu eleştiren Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'ya, Hala Sultan iftarında yaşanan prtokol krizi sonrası sosyal medyadan "Bugün bana yarın sana Mehmet" gönderme yaptı.

Zaroğlu şunları yazdı:

"Geçtiğimiz günlerde

İdeolojik saplantılarının esiri olmuş bir polis amirinin

şahsıma karşı sergilediği nezaket dışı tutumu ve yapmış olduğu hatayı, kınamak yerine tebrik edip,

''polisin gözlerinden öperim"diye açıklama yapan,

Lefkoşa Belediye Başkanı: Mehmet Harmancının

aracı önceki akşam

TC Cumhurbaşkanı vekili sn.Fuat Oktay£ın

Hala Sultan Camii' nde verdiği iftar yemeği öncesinde

bir polis memuru tarafından durdurulmuş,

Harmancı'nın adı protokol listesinde yer almadığı için, aracı protokole ait otoparka alınmamış..

( bana göre bu tavır yanlış polisin hatasıdır!)

Bu duruma fazlası ile içerleyen bizim başkan,

yaşadığı olayı Sosyal Medya hesabından paylaşmış

''kim olduğumu anlatmama rağmen bana nezaketsizlik yapıldı. umarım protokol aracımız ucuz bir araç dır diye yapmamıştır yetkililerden bu polisi uyarmalarını bekliyorum'' demiştir.

Aracının marka ve modeli ucuz mu pahalı mı, bilmiyorum..

Ama senin Abestle iştigal olan bu tavrının, bayağı ucuz bir popülizm ile eşdeğer olduğuna hiç kuşku yok sevgili Harmancı..

ilaveten,

Milletvekiline saygısızlık yapılınca polisi alkışlayan,

Belediye başkanına yapılınca polise saldıranlar ile,

bizim yaşadığımız olayda sessiz kalıp,

bu yaşanılan hadisede açıklama yapmak için sıraya giren Gazeteciler ve STK başkanları başta olmak üzere,

Bu zihniyet ile ilgili derin kanaatimi burada yazmayayım ki,

AYIP OLMASIN!.."