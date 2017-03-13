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SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Zaroğlu’ndan Hollanda açıklaması

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Zaroğlu’ndan Hollanda açıklaması
Zaroğlu, Avrupa’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesini, büyümesini ve sesinin yükselmesini istemediğini, Müslüman-Türk realitesini kabul etmediğini ifade ederek, “Hollanda’da son yaşananlar da bunu gösterdi” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, Avrupa’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesini, büyümesini ve sesinin yükselmesini istemediğini, Müslüman-Türk realitesini kabul etmediğini ifade ederek, “Hollanda’da son yaşananlar da bunu gösterdi” dedi.

Hollanda hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti bakanlarından Bekir Bozdağ, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatma Sayan Kaya ve Hollanda'daki Türk vatandaşlarına tavrıyla ilgili yazılı açıklama yapan Zaroğlu, Hollanda’yı eleştirdi.

Zaroğlu, “Bir hakikat vardır, o da, Avrupa Birliği’nin Hıristiyan topluluğu oluşu, buradaki ülkelerin bizler hakkındaki olumsuz görüşlerini ve tutumlarını değişmeyeceğidir” ifadelerine yer verdi.

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