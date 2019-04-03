Zaroğlu’ndan üslup açıklaması

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bertan Zaroğlu, gerektiğinde, devleti ve devlet adamlarını küçük düşürücü, keza devletin itibarını sarsıcı söylemlerde bulunan kişi veya kişilerin, kim olur olsun, adeta devletin demir yumruk gibi sert olan yüzünü de görmek zorunda kalacağını söyledi.

Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın söylemlerini eleştirdi. Zaroğlu, gerek Serdar Denktaş’ın gerek Kubilay Özkıraç’ın üslubunun yanlış olduğunu da belirtti.