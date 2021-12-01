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Zaroğlu’nun Sonuna Kadar Arkasındayız…

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Milletin Partisi Genel Başkanı Rüyam Karaca, Parti Kurucusu Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun Ulusal Birlik Partisi’ne geçme kararı almasına dair açıklamada bulundu.
Zaroğlu’nun Sonuna Kadar Arkasındayız…

Milletin Partisi Genel Başkanı Rüyam Karaca, Parti Kurucusu Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun Ulusal Birlik Partisi’ne geçme kararı almasına dair açıklamada bulundu.
 

Zaroğlu’nu aldığı kararda sonuna dek desteklerini belirten Karaca,
Milli Birlik ve bütünlüğün en fazla ihtiyaç duyulan olgu olduğunu bundan sonraki tüm mücadelelerinin yine halkın yararına olacak çalışmaların yapılması için olacağının vurgusunu yaptı.
 

Ülkede siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan sorunların bu birleşme ile çözüleceğine inanç belirten Karaca, Milletin Partisi’nin gücünüde yanına alarak Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidara geleceğinin altını çizdi.
 

“Bu Vatan bizim evimiz” diyen Genel Başkan, kadınlar olarak görevlerinin evleri için mücadele etmek olduğunu ifade etti.
 

Milletin Partisi Genel Başkanı Rüyam Karaca’nın açıklaması şu şekilde:
 

Emek, Fedakarlık,Güç
Kadın demek emek demek, fedakarlık demek, karşılıksız sevgi ve güç demektir.
Bu milletin kadınları gerektiğinden savaşta cepheye cephane taşıdı, barışta erkeğiyle omuz omuza mücadele etmeyi görev bildi.
 

“Görevimiz millete hizmet”
 

Siyasette de görevimiz sadece bu millete hizmet etmektir. Genel başkanlığa getirildiğim ilk gün itibari ile hep aynı şeyi söyledim, söyledik.
 

Hayatımız boyunca her türlü fedakarlığı göstermiş kadınlar olarak bizim genel başkanlık koltuğundan vazgeçmemiz asla mesele olamaz.

Bizim çıkış noktamız hep “mesele vatansa gerisi teferruattır” şeklinde olmuştur.

“UBP’yi tek başına iktidara taşıyacağız

Bir yanda ekonomik kriz, diğer yanda istikrarsız hükümetlerle oluşan siyasi kriz, vatanımızı tehlike altına sokuyor.
 

Milli birlik ve bütünlük son dönemde en ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Bundan sonra tüm mücadelemiz Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidara gelmesi olacaktır. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu çıkmaz ancak alınacak radikal kararlar ve bu kararları uygulayacak istikrarlı ve güçlü bir hükümetle gerçekleşebilir.

Bu vatan bizim evimiz. Biz kadınlara düşen görev de dün olduğu gibi bugün de evimiz için mücadele etmektir.

“Dün nasılsa bugün de Zaroğlu’nun yanındayız”
Ulusal Birlik Partisi’nden gelen birleşme teklifi partimizin yetkili kurullarında canı gönülden kabul gördü.  
 

Ben de bu partinin Genel Başkanı olarak dün nasıl Sayın Bertan Zaroğlu’nun yanındaysam, bugün de yarın da yanında olacağım. Kurucu Başkanımız Sayın Bertan Zaroğlu’nun sonuna kadar arkasındayız.

 

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