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Zaroğlu'nun vatandaşlığı Meclis'te gündem oldu

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Zaroğlu'nun vatandaşlığı Meclis'te gündem oldu
Zaroğlu'nun vatandaşlığı Meclis'te gündem oldu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu’nda Nazım Çavuşoğlu’nun soruları üzerine özellikle YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun vatandaşlığını iptal edip etmeyeceğine ilişkin hiçbir açıklamasının bulunmadığını söyledi.

Yasaya aykırı olan kim varsa gerekenin yapılacağını ancak yasalara uygun bir şekilde vatandaş olanların rahat olmasını isteyen Baybars, “Bizim için kişiler önemli değil yapılan işlemin yasal olup olmadığı önemlidir. Katıldığım programda da Bertan Zaroğlu ile ilgili ısrarlı soruya polemiğe girmek istemediğimi söyledim. Önemli olan tek şey her kim olursa olsun yasaya uygun olmayan vatandaşlıklar konusunda gerekenin yapılacağıdır” dedi.

Arıklı’dan, ‘Zaroğlu’nun vatandaşlığı üzerinden algı operasyonu’ iddiası

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Erhan Arıklı ise Bertan Zaroğlu’nun vatandaşlığı üzerinden algı operasyonu yürütüldüğü iddiasında bulundu, linç kültürüyle ülkede iç barışın sağlanamayacağını kaydetti.

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