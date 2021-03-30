Zaroğlu:Partinin bugünlere gelmesinde her bir üyenin katkısı vardır

Zaroğlu, YDP’nin bugünlere gelmesinin sadece bir kişinin çalışmasıyla olmadığını ifade ederek her bir üyenin katkısı olduğunu söyledi.

ZAROĞLU: “PARTİNİN BUGÜNLERE GELMESİ BİR KİŞİNİN EMEĞİ İLE DEĞİLDİR. HER BİR ÜYENİN KATKISI VARDIR”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve 11 Nisan’da yapılacak kurultayda Başkan Adayı olan Bertan Zaroğlu, YDP’nin bugünlere gelmesinin sadece bir kişinin çalışmasıyla olmadığını ifade ederek her bir üyenin katkısı olduğunu söyledi.

Zaroğlu, TV2020’de Çiğdem Aydın tarafından hazırlanıp sunulan Güne Merhaba programında adaylığı ile ilgili soruları yanıtladı.

Zaroğlu, YDP’nin ilk kez kurultaya gitmediğini geçmişte yapılan Olağanüstü Kurultaylar ile birlikte 11 Nisan’da 4.Kurultayın yapılacağını anımsatarak diğer kurultaylarda Genel Başkan Arıklı’nın devam etmesi adına kendisine yeteri kadar fırsat verildiğini vurguladı.

“KURUMSALLAŞMA GERÇEKLEŞEMEDİ”

Parti içi demokrasinin tam olarak yaşanmadığı, katılımcılığa riayet edilmediği ve kurumsallaşmanın gerçekleşmediğini görünce aday olmaya karar verdiğini söyleyen Zaroğlu, insanların fikir ve düşünceleri dikkate alınmayıp ortak akılla hareket edilmediğini, sürekli olarak “Ben bilirim, ben yaparım” mantığı ile hareket edildiğini görüldüğünü ifade etti.

Yapılan atamalar ile gerek Meclis, gerek ise sosyal medyada Arıklı’nın yapmış olduğu açıklamaların partiye büyük zararlar verdiğini ifade eden Zaroğlu, Genel Başkan olsa dahi onu oraya getiren parti ve üyelerine kimsenin zarar verme hakkı olmadığını dile getirdi.

Zaroğlu, siyasi ve demokratik bir yarış olduğunu ve bu kapsamda eleştirilerin olmasının doğal olduğunu, ancak kendisine karşı, eleştirinin ötesinde alaycı tavır ve zaman zaman hakaret ve küfürler zikredildiğini belirterek, buna rağmen kendisinin aynı tarzda hareket etmediğini söyledi.

“ADAY OLDUĞUMDA NEDEN SORGULANIYOR?”

Kendisi ile ilgili “UBP kökenli olduğu” iddiaları hakkında açıklama yapan Zaroğlu, YDP’ye ülkedeki mevcut siyasi yapıdan memnun olmayan bir çok kişinin ülkedeki başka partilerden geldiğini, Başkan Arıklı’nın da DP’den geldiğini söyleyerek: “UBP iktidardayken, biz bu partiyi, güç şartlarda zorluklarla kurduk. Çeşitli kademelerinde görev yaptım. Genel Sekreter oldum. Şu an partiye mensup Milletvekiliyim. Bu aşamaların hiç birinde bu sorgulanmazken, şimdi aday olduğum esnada bunun sorgulanması, sadece bir algı yaratmaktır” dedi.

YDP’nin 9400 üyesi olduğunu, bunun 8437’sinin YSK’da kayıtlı olduğunu ifade eden Zaroğlu, Arıklı’nın geçmiş dönemde “İlçe Başkanlarına en az 2 Bin üye yapılmazsa, Genel Sekreter’e de en az 7 bin üye yapılmazsa istifa edin” söylemini hatırlatarak, bugün gelinen durumda Genel Başkan’ın üye yapısını değiştirmek istediğini bunun da tam bir çelişki olduğunu kaydetti.

YDP üyelerinin seçimsiz olarak Erhan Arıklı’yı 4 kez Genel Başkan yaptığını, ardından Milletvekili ve Başbakan Yardımcılığı konumuna getirdiğini ifade eden Zaroğlu, Arıklı’nın “Kazanamazsam bırakırım” söyleminin Arıklı’yı buralara getiren partililere ve dolayısıyla partiye bir haksızlık olacağını vurguladı.

Arıklı’nın sosyal medyadan hakaret edenlere çağrıda bulunarak disipline verileceklerini söylediğini ve bu davranışını takdir ettiğini belirten Zaroğlu, ancak bir gün sonra Arıklı’nın kendisine karşı yine sosyal medyadan alaycı tavırlar ve hakaretler yapmaya devam ettiğini belirtti.

Partiye 10 bine yakın üyenin hep birlikte yapıldığını, partinin her tuğlasının bir çok kişinin emeği ile örüldüğünü ifade eden Zaroğlu, Genel Başkan Arıklı’nın “Ben yaptım, ben çalıştım” söylemlerinin yanlış olduğunu bu nedenle seçim sloganı olarak “Sen, ben yok biz varız” ile yola çıktıklarını ifade etti.