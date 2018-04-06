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'Zarrab, ABD'deki hapishanede gardiyana en az 45 bin dolar rüşvet verdi'

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'Zarrab, ABD'deki hapishanede gardiyana en az 45 bin dolar rüşvet verdi'
'Zarrab, ABD'deki hapishanede gardiyana en az 45 bin dolar rüşvet verdi'

Türkiye, İran ve Makedonya vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklu olduğu sırada rüşvet verdiği gardiyan Perşembe sabahı tutuklandı.

2012 yılından beri Manhattan'da bir hapishanede çalışan gardiyan 35 yaşındaki Victor Casado'nun 'Mahkum 1' adı verilen kişiden Türk avukatı aracılığıyla en az 45 bin dolar rüşvet aldığı kaydedildi.

Her ne kadar düzenlenen iddianamede mahkum olarak Reza Zarrab'ın ismi geçmese de New York Times gazetesi, bir kaynağına dayandırdığı haberinde mahkumun Zarrab olduğunu belirtti.

Reuters haber ajansı da iddianamede yer alan detayların mahkumun Zarrab olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

ABD'deki ambargo davasında yargılanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya yönelik görülen davada Zarrab yargılama süreci başlamadan önce savcılıkla anlaşarak suçunu kabul etmişti.

Zarrab, davada iddia makamı adına 'yıldız' isim olarak tanıklık yapmıştı.

'En az 5 kez plastik şişelerde alkol soktu'
Gardiyan Casado hakkındaki iddianamede Zarrab'ın Türk avukatının rüşvetin verilmesinde aracı olduğu kaydedildi.

Casado'nun 45-50 bin dolar arası bir rüşvet karşılığında hapishaneye alkol, cep telefonu, yemek, C vitamini ve ağrı kesici soktuğu ifade edildi.

Farklı miktarlarda yapılan ödemelerin ardından Casado'nun beşten fazla kez hapishaneye plastik şişelerde alkol soktuğu belirtildi.

Zarrab'ın cep telefonunun kendisine ulaşmasında aracılık yapan bir başka mahkuma da 10 bin dolar verdiği iddianamede yer aldı.

Rüşvetin detaylarını anlattı
Casado'ya yapılan ödemelerin Zarrab savcılıkla anlaşmadan önce yapıldığı vurgulandı.

Zarrrab'ın savcılıkla anlaştıktan sonra verdiği rüşvet ile ilgili detayları savcılara anlattığı kaleme alındı.

Zarrab'ın Amerikalı avukatı Benjamin Brafman ise rüşvet sürecine hiçbir Amerikalı avukatın katılmadığını öne sürdü.

Hakan Atilla'ya karşı görülen dava sırasında Zarrab, hapishanede rüşvet verdiğini kabul etmiş ancak detaylar ortaya çıkmamıştı.

Casado'ya yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, yolsuzluk ve bir başka mahkumdan alınan şüpheli ödemeler yer alıyor. 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Atilla'ya yönelik görülen davada jüri, yaptığı değerlendirme sonucunda Atilla'yı yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulmuştu.

Savcılık Atilla için en az 15 yıl hapis, 50 bin ila 500 bin dolar arasında da para cezası verilmesini istedi.

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