Zarrab: Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro ve 7 milyon dolar rüşvet verdim

Zarrab, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro ve 7 milyon dolar rüşvet verdiğini, Çağlayan'ın İran ile ticaretten yarı yarıya kâr paylaşımı istediğini söyledi.
Zarrab'ın ifadesinde şu ana kadar andığı isimler
Mehmet Hakan Atilla
- Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı
- 27 Mart 2017'de New York'ta FBI ajanları tarafından gözaltına alınmış ve tutuklandı.
- İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek ve ABD finans sistemini aldatmakla suçlanıyor.
- Hakkındaki suçlamaları reddeden Atilla, kefaletle serbest bırakılmasını talep etti ancak mahkeme talebi reddetti
- Atilla için 50 yıla kadar hapis ve 2 milyon dolar para cezası talep ediliyor.
Zafer Çağlayan
- Eski Ekonomi Bakanı (Temmuz 2011- Aralık 2013)
- Eylül ayında davaya sanık olarak eklendi
- 17 - 25 Aralık operasyonlarına dayanan ek iddianamede Zafer Çağlayan, Reza Zarrab'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyor
- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tepki göstererek "Türk bakan hakkında başka bir ülkenin bulunduğu iddia ispatlanmalı" .
Egemen Bağış
- Eski Avrupa Birliği Bakanı
- 17-25 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 bakandan biri
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