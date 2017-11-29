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Zarrab: Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro ve 7 milyon dolar rüşvet verdim

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Zarrab: Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro ve 7 milyon dolar rüşvet verdim
Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada suçunu kabul eden ve savcılıkla işbirliğine giden Reza Zarrab jüri karşısına çıktı.

Zarrab, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro ve 7 milyon dolar rüşvet verdiğini, Çağlayan'ın İran ile ticaretten yarı yarıya kâr paylaşımı istediğini söyledi.

Zarrab'ın ifadesinde şu ana kadar andığı isimler

Mehmet Hakan Atilla

  • Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı
  • 27 Mart 2017'de New York'ta FBI ajanları tarafından gözaltına alınmış ve tutuklandı.
  • İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek ve ABD finans sistemini aldatmakla suçlanıyor.
  • Hakkındaki suçlamaları reddeden Atilla, kefaletle serbest bırakılmasını talep etti ancak mahkeme talebi reddetti
  • Atilla için 50 yıla kadar hapis ve 2 milyon dolar para cezası talep ediliyor.

Zafer Çağlayan

  • Eski Ekonomi Bakanı (Temmuz 2011- Aralık 2013)
  • Eylül ayında davaya sanık olarak eklendi
  • 17 - 25 Aralık operasyonlarına dayanan ek iddianamede Zafer Çağlayan, Reza Zarrab'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyor
  • Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tepki göstererek "Türk bakan hakkında başka bir ülkenin bulunduğu iddia ispatlanmalı" .

Egemen Bağış

  • Eski Avrupa Birliği Bakanı
  • 17-25 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 bakandan biri
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