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“Zaten Zorda Olan İnsanlarımıza Bir Darbe de Hükümet Vuruyor”

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“Zaten Zorda Olan İnsanlarımıza Bir Darbe de Hükümet Vuruyor”
“Zaten Zorda Olan İnsanlarımıza Bir Darbe de Hükümet Vuruyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun çok büyük çoğunluğunun ekonomik olarak zaten zorda olduğunu, buna çare üretmesi gereken hükümetin ise tam tersine zamlarla ve hayat pahalılığı ödeneğini durdurarak vatandaşına bir darbe daha vurduğunu kaydetti.

Ülkede var olan ekonomik sorunların pandemi ile daha da derinleştiğini, buna bir de dövizin eklendiğini belirten Özyiğit, böylesi bir dönemde dahi temel tüketim maddelerine zam yapılmasının, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

TDP Başkanı Özyiğit bugün Meclis’te hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasını öngören yasa tasarısının görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada hemen hemen tüm sektörlerin son dönemlerde eylem yaptığını, bugün de Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Meclis önünde eylem yaptığını ancak UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin önceliğinin toplumun, üreticilerin sorunları olmadığını vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı başta olmak üzere hükümet mensuplarının ‘hayatın ucuzlatılacağından’ bahsettiğine dikkat çeken Özyiğit, “Hayat pahalılığı durduruluyor, zamlar devam ediyor, hayat bu şekilde mi ucuzlayacak? diye sordu. Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması ile vatandaşların alım gücünün daha da düşeceği uyarısında bulunan Özyiğit, bu tasarının geri çekilmesini talep etti.

Ekonominin düzelmesi konusunda hükümetin ev ödevlerini yapmadığını, yapmaya da niyeti olmadığını belirten Özyiğit, hükümetin doğru dürüst vergi toplamak ve kayıt dışılığın peşine düşmek yerine işin kolayına kaçarak çalışanın, vatandaşın cebine el attığını kaydetti. Özyiğit, “Bir yerlerden çare bekleyeceğinize oturun görevlerinize çalışın, ‘ben yaparım olur’ zihniyetinden vazgeçin. Atamalardan ve kongre hesaplarından vazgeçerek toplumun sorunlarını önceliğiniz haline getirin. Bu yasa tasarılarını geri çekin, siyasi partiler, örgütler ve ilgili tüm paydaşlar bir araya gelelim ve ne yapılacağını konuşalım” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, birçok alanda yaşanan plansızlık ve kafa karışıklığının sınır kapılarının açılması konusunda da yaşandığını belirterek sınır kapılarının açılmasının daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hükümetin her hafta yaşadığı nisap sorununa da değinen Özyiğit, “Bu şekilde gitmeyeceği artık çok net. Ya bu sorunu artık aşın ya da erken seçimin önünü açın” dedi.

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