  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5350
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Zatürre belirtileri nelerdir?

» »
Pnömoni olarak bilinen zatürre, enfeksiyonun neden olduğu akciğerlerin iltihaplanmasıdır. Zatürre, ayrıca kusmuk, sıvılar veya kimyasallar gibi tahriş edici maddelerin solunmasından da kaynaklanabilir.
Zatürre belirtileri nelerdir?

Pnömonide, akciğerlerdeki alveoller (hava cepleri), akciğerlerden kana oksijen transferini engelleyen sıvı veya irin ile dolar. 1930’larda antibiyotiklerin gelişinden önce, pnömoni önde gelen ölüm nedenlerinden biriydi. Tedavisi kolay hale gelmesine rağmen, pnömoni bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Zatürre nedenleri

Zatürrenin en yaygın nedenleri, aşağıdakilerin neden olduğu enfeksiyonlardır:

  • bakteri – yetişkinlerde pnömoninin en yaygın nedeni;
  • virüsler – virüs pnömonisi çoğunlukla çocukları etkiler;
  • mikoplazmalar – virüs ve bakteri özelliklerine sahip bu mikroorganizmalar daha az ciddi enfeksiyonlara neden olur;
  • fırsatçı mikroorganizmalar – zayıflamış bağışıklık sistemi olan insanlar için bir tehdit olur

Çoğu pnömoni türü, grip veya soğuk algınlığı ile aynı şekilde , yani ellerle temas ve ağız ve burundan atılan ince damlacıklar yoluyla bulaşır . Aslında, soğuk algınlığına ve gribe neden olan aynı virüsler de zatürreye neden olabilir. Bu virüslerden biri boğazı, sinüsleri veya üst solunum yollarını enfekte ettiğinde buna soğuk algınlığı denir. Virüs akciğerlere ulaşırsa pnömonidir.

Birçok insanın boğazında sürekli olarak bulunan bakteriler, daha ciddi pnömoni formlarından bazılarına neden olur. Normal koşullar altında, bağışıklık sistemi bu bakterilerle etkin bir şekilde savaşır. Öte yandan, farenkste bulunan bir virüs tarafından bağışıklık sistemi zayıflarsa, bu bakteriler solunum yollarını istila edebilir. Bakteriyel pnömoniye çoğunlukla Streptococcus pneumoniae (pnömokok) bakterisi neden olur.

En yaygın olarak bilinen zatürre belirtileri nelerdir?

  • nefes darlığı
  • titreme
  • baş ağrısı
  • kötü nefes alma
  • kas ağrısı
  • ani zayıflama
  • derin nefes alırken oluşan göğüs ağrısı
  • kandaki oksijen eksikliği nedeniyle oluşan mavi dudak
  • tırnak yatakları
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kabızlık Sorununa Karşı Probiyotik İçeren Ürünler Tüketilmeli16 Temmuz 2021 Cuma 20:30
  • Kalp Hastalarına 'Sakatat Tüketmeyin' Uyarısı16 Temmuz 2021 Cuma 19:30
  • Yaz Aylarının Korkulu Rüyası: Güneş Alerjisi16 Temmuz 2021 Cuma 19:00
  • Macaristan'da 3'üncü doz aşı kararı16 Temmuz 2021 Cuma 14:29
  • DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmada Çin'i daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı16 Temmuz 2021 Cuma 13:01
  • Çocuklarda demir eksikliğine karşı uzmanından uyarılar16 Temmuz 2021 Cuma 12:41
  • Bulmaca çözmek Alzheimer hastalığını beş yıl geciktiriyor16 Temmuz 2021 Cuma 12:34
  • Uzun Covid-19’un semptomları 200’ü geçti16 Temmuz 2021 Cuma 12:33
  • Araştırma: BioNTech, Sinovac'tan 10 kat daha fazla antikor üretiyor16 Temmuz 2021 Cuma 10:52
  • Koca: İki doz Sinovac aşısı yüzde 83,5 etkili16 Temmuz 2021 Cuma 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti