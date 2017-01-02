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Zatürre hakkında bilmeniz gerekenler

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Zatürre hakkında bilmeniz gerekenler
Grip zatürreye çevirir mi, zatürrenin belirtileri ve tedavisi nasıldır, bulaşıcı mı? Prof. Dr. Ferah Ece, zatürre hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Kış hastalığı olarak bilinen zatüre, kronik rahatsızlığı olanlarda daha ağır seyreden ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalıktır. Kış mevsiminde sıklıkla görülen ve ağır geçen griplerin zatüreye ortam hazırladığını söyleyen Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece zatüre ile ilgili merak edilenleri anlattı.

ZATÜRRE NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Akciğer lobunun iltihaplanması şeklinde ortaya çıkan, eşlik eden başka bir hastalığı olmayan hastalarda, günlük yaşamı sırasında görülebilen, kronik bir rahatsızlık sahibi olan kişilerde daha ağır bir şekilde seyreden ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalıktır. Bu hastalıkta akciğerlerde bulunan hava kesecikleri iltihaplı bir sıvıyla dolduğundan akciğerlerin görevi olan oksijen alışveriş işlevi bozulur ve bu nedenle kanda oksijen düzeyi azalır. İltihaplanmaya virüs, bakteri veya mantar gibi mikroorganizmalar neden olur.

ZATÜRRE BULAŞICI MI?

Zatürreye neden olan bu mikroplar kişiden kişiye, yakın temas sonucu bulaşırlar. Hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması, öksürük, aksırık ya da hasta kişilerin konuşması sırasında havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla gerçekleşir. Kalabalık yerler, kapalı alanlar, insanların toplu hâlde yaşadığı okullar, askeriye ve yurtlar zatürrenin bulaşma olasılığının fazla olduğu yerlerdir. Alkol, uyuşturucu maddeler, sigara ve kötü hayat şartları, ağır grip zemin hazırlayan etmenlerdendir.

GRİP ZATÜRREYE ÇEVİRİR Mİ?

Ağır geçen grip hastalığı zatürreye ortam hazırlar, vücudu aşırı ölçüde zayıf düşüren hastalıkların seyri sırasında da zatürre ortaya çıkar.

ZATÜRRENİN BELİRTİLERİ NELER?

Pnömonide şikayetler etken mikroorganizmanın türüne göre değişiklikler gösterir. Bakteriyel pnömonilerde genellikle ateş, üşüme ve titreme ile başlar ve gittikçe yükselir. Öksürük başlangıçta kuru vasıftadır. Ancak daha sonra öksürükle beraber iltihaplı balgam da görülür. Yan ağrısı, akciğer zarlarının tahrişi sonucu meydana gelebilir ve öksürmekle, nefes alıp vermekle ağrıda artış olur. Hastalığın yaygınlık derecesine göre hastalarda nefes darlığı ve el, ayak ve dudaklarda morarmalar görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık, kırgınlık gibi genel şikayetler sıklıkla hastalığa eşlik eder.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Tedavide antibiyotikler, gerekirse antiviral ajanlar, ateş düşürücüler kullanılması, oksijen alınması, su kaybını karşılayacak ölçüde sıvı alınması, yatak istirahati, bol vitaminli ve yüksek kalorili diyet ile hastanın çok iyi beslenmesi gerekir.

ZATÜRREDEN NASIL KORUNMALI?

Grip hava yolu ile bulaşan bir hastalık olduğundan, grip virüsüne yakalanmış insanların öksürme ve hapşırmaları ile ortama saçtıkları virüslerden korunmak için maske kullanmak en etkili yoldur.

Toplu taşıtlar, sinema, tiyatro gibi kalabalık yerlerde havalandırmanın iyi olmasına dikkat etmek, temizliğe özen göstermek gibi tedbirlerle gripten korunmak mümkün olabilir.

Stres, vücut direncini azalttığı için hastalıklara da zemin hazırlayan en önemli etkenlerdendir. Bu nedenle, çeşitli yollar ile stresten uzaklaşmak sağlıklı kalmayı da beraberinde getirecektir.

Sigara içmemek, düzenli uyumak alınacak diğer önlemler arasında sayılabilir.

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