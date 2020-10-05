  • BIST 1.161
  • Altın 477,638
  • Dolar 7,7478
  • Euro 9,1319
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Ali Pilli:3 yeni vaka,7 taburcu!

Zatürre ve grip aşısı ile Covid-19'u en hafif zararla atlatmak mümkün mü?

» »
Koronavirüs sürecini en hafif zararla atlatmak için zatürre ve grip aşısı yapılması gerektiğini düşünen Dr. Murat Yüzüak, covid-19 vakalarının giderek arttığına dikkat çekti.
Zatürre ve grip aşısı ile Covid-19'u en hafif zararla atlatmak mümkün mü?

Dr. Murat Yüzüak, zatürre ve grip aşıları hakkında bilgilendirdi. Pandemi döneminde söz konusu aşıların çok sık gündeme geldiğini belirten Dr. Yüzüak, bu aşıları kimler yaptırmalı ve aşıların Covid 19 üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 65 yaş üstü ve altta yatan kronik bir hastalığı olan kişilerin ölümcül seyreden zatürreden korunmak için aşılanması gerektiğini belirten Dr. Yüzüak, grip aşısını ise 2 yaşından sonra herkesin yaptırması gerektiğini kaydetti. Zatürre aşısının Covid 19’a karşı bir koruyucu özelliği bulunmadığına dikkat çeken Dr. Yüzüak, “Bizim zatürre aşısını önerme nedenimiz; zaten mevcut Covid 19’un neden olduğu zatürre riskinin yanı sıra bir de bakteriyel zatürre gelişimini engellemek adına fayda sağlamaktır. Özellikle kronik akciğer hastalarının mutlaka yaptırmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

 

İmmün sistemi sağlam, sağlıklı bireylerin zatürre aşısı yaptırmasına gerek olmadığını dile getiren Dr. Murat Yüzüak, ancak yine de 65 yaş altı kronik bir hastalığı olmayanların da bakteriyel zatürre riskine karşı aşı yapmalarının yararlı olacağını belirtti.

VAKALAR KARIŞACAK

Grip aşısına gelince, özellikle salgın döneminde 2 yaşından itibaren herkesin grip aşısı yaptırmasının gerekli olduğunu dile getiren Dr. Yüzüak, “Zatürre aşısının mevsimi yoktur. Yılın her ayında yaptırılabilir. Grip aşısı için ise Eylül-Kasım aylarında yılda bir kez aşı yaptırılması uygun olur” dedi.

 

Grip aşısı vurulduktan yaklaşık 2 hafta süre sonra etkisini göstermeye başlayacağını belirten Yüzüak, “Önümüze zor bir süreç var. Mart ayı mevsimsel gribin bittiği bir dönemdi ve bu nedenle vakalar çok karışmadı ancak şimdi mevsim geçişi dönemine giriyoruz ve yaz aylarında artan vaka sayıları birlikte insanların tedbirleri de azalttığına tanık olmaya başladık, bulaşma riski her zaman olduğu gibi devam ediyor ve artarak sürüyor, bu süreci en hafif zararla atlatabilmek için aşıların mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor05 Ekim 2020 Pazartesi 13:30
  • Yanlış Duruş Boyumuzu Kısaltabilir05 Ekim 2020 Pazartesi 13:10
  • Yatak Kaynaklı Bel ve Sırt Ağrılarına Çözüm: Orthopedic Support05 Ekim 2020 Pazartesi 12:50
  • Uzman isim virüste ana bulaştırıcı unsuru açıkladı. Tek bir şeye dikkat çekti05 Ekim 2020 Pazartesi 10:37
  • Estetikte Hukuki Sorunlar05 Ekim 2020 Pazartesi 10:26
  • Koronavirüs aşısından kötü haber geldi!05 Ekim 2020 Pazartesi 09:48
  • Korona Virüsle Mücadelede Çocukların Psikolojisini Nasıl Koruruz?05 Ekim 2020 Pazartesi 09:09
  • Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a Sert Tepki; Halk Da Yalan Olduğunu Biliyor05 Ekim 2020 Pazartesi 09:01
  • Stres ve depresyon arasındaki bağlantı ne?04 Ekim 2020 Pazar 22:54
  • Kenzo markasının kurucusu Kenzo Takada, 81 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi04 Ekim 2020 Pazar 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti