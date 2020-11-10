Bir dönem 44 bedene kadar çıkan ancak daha sonra ise 40 bedene düşen ünlü model Kelly Brook, kilo verdikten sonra cinsel hayatının daha iyi olduğunu itiraf etti.

İngiliz model ve televizyon yıldızı Kelly Brook, cinsel hayatıyla ilgili yaptığı itirafla ağızları açık bırakmıştı. "İnsan zayıfladıkça daha çok cinsel ilişkiye girmek istiyor" diyen Brook, şimdi ise kilolarıyla barıştığını, bunda yaşının etkili olduğunu