Zayıflamada Kanıtlanmış Yöntemler

Hangi zayıflama yöntemi uygulanırsa uygulansın kesin olan tek şey vardır o da egzersiz. Egzersiz, uygulanan zayıflama yönteminin verimini 3 kat arttırır. Zayıflama yönteminde uygulanan diyet ile vücuda giren kalori azaltılır, yapılan egzersiz ile vücuttak

Zayıflamak denince herkesçe bilinen bazı şeyler gerçekten de kanıtlanmış ve kişiyi zayıflatan yöntemlerdir. Zayıflamak isteyen kişilerin istikrarlı bir şekilde yaptığı taktirde mutlaka kilo vermelerini sağlayacak zayıflama yöntemleri şu şekildedir;

- Gün içinde bol kahkaha atın çünkü 15 dakika atılan kahkaha 280 kalori harcatıyor.

- Stresten uzak durmaya çalışın aksi taktirde çok yemeye meğil olmaktadır.

- Sporu eğlenceli hale getirin mesela arkadaşlarınızla, eşinizle, çocuğunuzla birlikte yapılan spor daha hızlı geçer.

- Spor yaparken müzik dinlemek motivasyonu arttırır.

- Asla televizyonun karşısında yemek yemeyin.

- Yemeklerden sonra sakız çiğnemek tokluk hissini arttırır.

- Alışverişe aç karınla çıkmayın.

- Genelde bol rahat kıyafetler yerine dar şeyler giyin.

- Siyah çay ve kahve yerine yeşil çay ve bitki çayları için.

- Her gün 2 litre su tüketin.

- Protein ağırlıklı beslenin hem tok tutar hem enerji verir.

- Bol meyve ve sebze yiyin.

- Yemeklerde zeytinyağı tercih edin.

- Izgara etleri bol bol tüketin.

- Çok fazla aç kalmayın sürekli atıştırın.

- Yemekleri bol bol çiğneyerek tüketin.

- Kesinlikle öğün atlamayın.

- Karbonhidrattan, tuzdan uzak durun.

- Hazır gıdalar, kızartmalar, şeker asla tüketilmemesi gereken şeyler.

- Haftada en az iki öğün balık yiyin.

- Sabah kalkar kalkmaz su için.

- Hayatınızda sürekli bir tempo yaratın.

- Aç kalarak zayıflamanın mümkün olmadığını bilin.

Zayıflamak denince herkesçe bilinen bazı şeyler gerçekten de kanıtlanmış ve kişiyi zayıflatan yöntemlerdir. Zayıflamak isteyen kişilerin istikrarlı bir şekilde yaptığı taktirde mutlaka kilo vermelerini sağlayacak zayıflama yöntemleri şu şekildedir;

- Gün içinde bol kahkaha atın çünkü 15 dakika atılan kahkaha 280 kalori harcatıyor.

- Stresten uzak durmaya çalışın aksi taktirde çok yemeye meğil olmaktadır.

- Sporu eğlenceli hale getirin mesela arkadaşlarınızla, eşinizle, çocuğunuzla birlikte yapılan spor daha hızlı geçer.

- Spor yaparken müzik dinlemek motivasyonu arttırır.

- Asla televizyonun karşısında yemek yemeyin.

- Yemeklerden sonra sakız çiğnemek tokluk hissini arttırır.

- Alışverişe aç karınla çıkmayın.

- Genelde bol rahat kıyafetler yerine dar şeyler giyin.

- Siyah çay ve kahve yerine yeşil çay ve bitki çayları için.

- Her gün 2 litre su tüketin.

- Protein ağırlıklı beslenin hem tok tutar hem enerji verir.

- Bol meyve ve sebze yiyin.

- Yemeklerde zeytinyağı tercih edin.

- Izgara etleri bol bol tüketin.

- Çok fazla aç kalmayın sürekli atıştırın.

- Yemekleri bol bol çiğneyerek tüketin.

- Kesinlikle öğün atlamayın.

- Karbonhidrattan, tuzdan uzak durun.

- Hazır gıdalar, kızartmalar, şeker asla tüketilmemesi gereken şeyler.

- Haftada en az iki öğün balık yiyin.

- Sabah kalkar kalkmaz su için.

- Hayatınızda sürekli bir tempo yaratın.

- Aç kalarak zayıflamanın mümkün olmadığını bilin.