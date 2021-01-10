Geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 6-7 ay içinde 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, yeni bir tedaviye başladı. Serengil, ani kilo kaybı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına karşı haftanın 3 günü hastanede yatarak serum alacak.

Ameliyatlar sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, "Kilo vermemi durduramıyoruz" dedi. Serengil zayıflama merakı konusunda ise kadınları uyararak, "Buradan hanımlara söyleyeceğim şey; her kadına Allah güzellikler vermiştir. ''