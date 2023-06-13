Zehie Helin Reessur cinayeti davası 20 Haziran'da görüşülecek

25 Ocak'ta Sefer Buğra Altundağ tarafından katledilen Zehie Helin Reessur'un davası 20 Haziran'da görüşülecek.
Uzun süredir cinayetle ilişkin raporun Türkiye'den KKTC'ye gelmesi bekleniyordu. Beklenen raporun bugün KKTC'ye geldiği ve sösz konusu davanın 20 Haziran'da İskele Mahkemesi'nde görüşüleceği öğrenildi.
Haber Kıbrıs'a konuşan Reessur'un annesi "Bu ülkede 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü, unutulmasın" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.