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Zehie Helin Reessur cinayeti davası 8 Aralık’a ertelendi

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16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Yargıç, istenen süre sonrası davayı 8 Aralık 2023 tarihine erteledi.
Zehie Helin Reessur cinayeti davası 8 Aralık’a ertelendi

Gazimağusa Meslek Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un 25 Ocak tarihinde öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Altundağ’ın avukatı, sanık ve ailesi ile görüşmek istediği gerekçesiyle mahkemeden süre talep etti. Savcı ‘son kez’ olması şartı ile süre verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç da bunun üzerine davayı 8 Aralık 2023 tarihine erteledi.

Mahkeme huzuruna 13 Ocak 2023’te çıkarılan Altundağ, avukatı aracılığıyla, ‘taammüden adam öldürme hariç’ diğer davaları kabul edeceğini açıklamıştı.

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