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Zehie Helin Reessur cinayeti zanlısı Altundağ hakim huzuruna çıkarıldı...

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Zehie Helin Reessur cinayeti zanlısı Altundağ hakim huzuruna çıkarıldı..Helin’in yakınları mahkeme önünde eylem düzenledi
Zehie Helin Reessur cinayeti zanlısı Altundağ hakim huzuruna çıkarıldı...

25 Ocak tarihinde hunharca katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reesuur cinayetinde mahkeme süreci sürüyor. Reessur’un 25 Ocak tarihinde öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, bugün İskele Kaza Mahkemesi’nde hakim huzurundaydı.

Helin’in yakınları ile 29 Sivil Toplum örgütünden oluşan Toplumsal Mücadele Platformu da devam eden davayı izleyerek pankartlı eylem düzenledi.

Platform adına basın bildirisini ise Tülay Alper okudu.

Alper, çocuklara ve kadınlara yapılan her türlü şiddete karşı olduklarını vurgulayarak, çocukların yaşadıkları sorunların önceden tespit edilip olası tehlikelerin ortadan kaldırılmasının önemine işaret etti. Alper, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini de kaydetti.

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