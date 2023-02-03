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Zehie Helin Reessur cinayetinin zanlısı cezaevine gönderildi

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16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinin zanlısı Sefer Buğra Altundağ, bugün İskele Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Zehie Helin Reessur cinayetinin zanlısı cezaevine gönderildi

Gazimağusa Meslek Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ tutuklanarak İskele Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İskele’de 25 Ocak Çarşamba günü meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinin zanlısı Sefer Buğra Altundağ, bu sabah İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme, Altundağ’ın 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu kalmasına karar verdi.

 
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