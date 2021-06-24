“Zehir” film ekibinden BRTK’ya teşekkür

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, yapım ve yönetmenliğini Ömer Evre’nin, senaryosunu Hasan Karaokçu ile Ömer Evre’nin yazdığı “Zehir” filmi ekibi BRT’yi ziyarette etti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, yapım ve yönetmenliğini Ömer Evre’nin, senaryosunu Hasan Karaokçu ile Ömer Evre’nin yazdığı “Zehir” filmi ekibi BRT’yi ziyarette etti.

Evre, yayın sponsorluğunu BRT’nin üstlendiği ‘Zehir’ filmine yapılan katkılardan dolayı teşekkür etti.

BRT’nin her zaman desteğini hissettiklerini ifade eden Evre, filmin 26 Haziran’da BRT’de gösterilecek olmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt da “Böylesi etkinliklerde katkımız olursa bu bizi mutlu eder” dedi. Her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Özkurt, işbirliğinin de ileriye taşınacağını söyledi.