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Zehir taciri mahkemede

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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme,ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan 31 yaşındaki Chidibere Stanlines Aybusiere sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Zehir taciri mahkemede

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 13 Ocak 2025 tarihinde zanlının uyuşturucu madde tasarruf edip, sattığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Bolu Sokak’ta tespit edilerek, alıkonulduğunu, yapılan üst aramasında giymekte olduğu eşofmanın cebinde 6 ayrı foil kağıda sarılı 6 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 7 bin 500 TL nakit para bulunarak, emare alındığını söyledi.

Polis, akabinde zanlının Bolu Sokaktaki evinde yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile bir adet öğütücü ve 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde uyuşturucu maddeleri 31 Aralık 2024 tarihinde Güney Kıbrıs’ta yaşadığını bildiği şahısla whatsapp ile iletişime geçerek, yine güneydeki şahıs aracılığı ile Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 56 gram olarak teslim aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 31 Ocak 2024’ten 13 Ocak 2025 tarihine kadar 15 gram uyuşturucu maddeyi bazı şahıslara satarak, 12 bin TL elde ettiğini, paranın 5 bin TL’sini kişisel ihtiyaçları için harcadığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıya uyuşturucu temin eden şahıslarla zanlının uyuşturucu sattığı şahısların arandığını, belirterek, 7gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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