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Zehir tacirleri yarım kilo eroin ile limanda yakalandı

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Zehir tacirleri yarım kilo eroin ile limanda yakalandı
Zehir tacirleri yarım kilo eroin ile limanda yakalandı

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan bir kişinin üzerine yarım kilo eroin olduğuna inanılan madde bulundu; polis üzerine uyuşturucu bulunan kişi ile konuyla bağlantısı olan 2 kişiyi tutukladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre,  dün saat 08:45 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan C.E.’nin (E-38) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile  bağlantısı olduğuna inanılan M.Ö.S.’nin (E-35) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, toplam 200 mlgr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde;  S.Ö.’nün (E-36) ikametgahında yapılan aramada ise 9 mm çapında 2 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. 3 zanlı da tutuklandı.

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