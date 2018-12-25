Zehirli mantarlara dikkat!

Ülkemizde yağmurların etkisini göstermesiyle birlikte mantarlar da gün yüzüne çıkmaya başladı ancak uzmanlar zehirli mantarlar konusunda uyarılarda bulunuyor.

- Mantarlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

"Mantarı yoğurtla yerseniz bir şey olmaz" ve "Mantarı pişirirseniz zehri kaybolur" gibi düşüncelerin yanlış olduğunu ifade eden Doç. Dr. İbrahim Türkekul, "Mantarı sadece ve sadece tanıyıp öyle yiyeceğiz. Köygöçüren ve Ak mantar türlerinin karıştırılması nedeniyle ölümler yaşanıyor. Bunun için en önemli ve kolay çözüm, bu iki mantarı halka afişlerle tanıtıp yememelerini sağlamak" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Türkekul, kültür mantarının gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Zehirli mantarların 1-2 veya 8-9 saat sonra belirtisini gösteren türleri var. Zehirlenme belirtisi, vücutta ateşlenme, kusma ve mide bulantısı şeklinde. Köygöçüren mantar türü çok sinsi bir tür. Bunun zehirlenme belirtisi ilk gün. Sağlık kuruluşunda gözden kaçırılan bir şey olursa ikinci gün siz iyi olduğunuz zannedersiniz, üçüncü gün tekrar nüksediyor. O zaman iş işten geçmiş oluyor. Karaciğer, böbrekler ve diğer iç organlarınızda tahribatlar ortaya çıkıyor. Dördüncü günden sonra böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi durumlarla karşılaşılır, daha sonra ölüm gerçekleşir."