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Zehirli Sayfa Operasyonu: KKTC’ye Kaçak Geçiş ve Uyuşturucu Yakalandı

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Gazimağusa ve İskele’de iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Zehirli Sayfa Operasyonu: KKTC’ye Kaçak Geçiş ve Uyuşturucu Yakalandı

29.05.2025 TARİHİNDE, NARKOTİK VE KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ AYRI OPERASYONDA, SENTETİK CANNABİNOİD TÜRÜ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUF EDEN İKİ ŞAHIS TESPİT EDİLEREK TUTUKLANDI.

İLK OLAY SAAT 21.00 SIRALARINDA, GAZİMAĞUSA’DA AKYAR KARA GEÇİŞ KAPISI YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ. NARKOTİK EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN “ZEHİRLİ SAYFA OPERASYONU” KAPSAMINDA, A.Y. (E-47) ADLI ŞAHIS, BİRİNCİ DERECEDE ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL EDEREK GKRY BÖLGESİNDEN KKTC’YE KANUNSUZ YOLLARLA GİRERKEN YAKALANDI. ŞAHSIN TASARRUFUNDA YAKLAŞIK 120 GRAM AĞIRLIĞINDA SENTETİK CANNABİNOİD TÜRÜ UYUŞTURUCU MADDE İÇERDİĞİNE İNANILAN 25 ADET KÂĞIT TESPİT EDİLEREK EMARE OLARAK ALINDI.

İKİNCİ OLAY İSE SAAT 12.30 SIRALARINDA İSKELE’DE LONG BEACH ÇEMBERİ MEVKİİNDE YAŞANDI. TRAFİK KONTROLÜ SIRASINDA DÜZENLİ BİR UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ, A.A. (E-55) İSİMLİ SÜRÜCÜYÜ DURDURDU. ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEYEN A.A.’NIN ÜZERİNDE VE KULLANIMINDAKİ ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, UYUŞTURUCU MADDE KALINTISI OLDUĞUNA İNANILAN İKİ ADET SARMA SİGARA VE ÜZERİNDE SENTETİK CANNABİNOİD TÜRÜ UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞUNA İNANILAN KÂĞITLAR BULUNDU.

HER İKİ ŞAHIS DA TUTUKLANMIŞ OLUP, HAKLARINDA SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR

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