Zehra Çiftçioğlu hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
01.09.2021 tarihinde saat 21:30 sıralarında Tuzla’da sakin Zehra ÇİFTÇİOĞLU (K-76) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı:
01.09.2021 tarihinde saat 21:30 sıralarında Tuzla’da sakin Zehra ÇİFTÇİOĞLU (K-76) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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