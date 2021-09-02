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Zehra Çiftçioğlu hayatını kaybetti

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Zehra Çiftçioğlu hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

01.09.2021 tarihinde saat 21:30 sıralarında Tuzla’da sakin Zehra ÇİFTÇİOĞLU (K-76) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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