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Zehra Şonya’nın sergisi MyArt Sanat ve Yaşam Merkezi'nde

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Zehra Şonya’nın 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nden beri MyArt Sanat ve Yaşam Merkezi’nde gösterimde olan ve Kudüs’te gerçekleştirdiği serginin devamı niteliğindeki “Kırmızı Bulut II” yerleştirme sergisi, 1 Mayıs Cumartesi günü sanatçının da katılımıyla göster
Zehra Şonya’nın sergisi MyArt Sanat ve Yaşam Merkezi'nde

Zehra Şonya’nın 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nden beri MyArt Sanat ve Yaşam Merkezi’nde gösterimde olan ve Kudüs’te gerçekleştirdiği serginin devamı niteliğindeki “Kırmızı Bulut II” yerleştirme sergisi, 1 Mayıs Cumartesi günü sanatçının da katılımıyla gösterimine son veriyor.

Aynı gün MyArt Sanat ve Yaşam Merkezinde farklı yaşlardan çocuklar için sanat etkinliği de hayata geçirecek olan Şonya, katılımcı çocuklarla sergi gezisi, sanat-heykel sohbeti ve büst-heykel çalışması gerçekleştirecek.

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