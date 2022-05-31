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Zeka geriliğine sahip sperm donörü gerçekleri saklayınca ortalık karıştı

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İngiltere'de sperm bağışçısı bir adamın, kalıtsal hastalığını saklayarak on beş çocuğun babası olduğunun ortaya çıkması infial yarattı.
Zeka geriliğine sahip sperm donörü gerçekleri saklayınca ortalık karıştı

İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki James MacDougall, sosyal medya üzerinden ilanlar vererek sperm donörü olduğunu duyurdu. MacDougall’ın çağrısına cevap veren kimi eşcinsel kadınlar ise İngiliz adamın spermlerinden yararlanarak çocuk sahibi oldular.

Ancak toplamda 15 çocuğun babası olduğu öğrenilen MacDougall’ın, zeka geriliğine yol açan Frajil X sendromu şeklinde kalıtsal bir hastalığa sahip olduğu, hastalığın tedavi edilemediği ve genetik olarak aktarıldığı ortaya çıkınca ortalık karıştı.

“Sperm donörü” ise, kalıtsal durumunun farkında olmasına rağmen herhangi bir açıklama yapmadan sperm bağışçısı olmaya devam etti.

James MacDougall…

KAMUOYUNA AÇIKLANDI

Daily Mail’in haberine göre, olay, MacDougall’ın çocuklarıyla herhangi bir temasta bulunmayacağına dair anlaşma imzalamasına rağmen, yine de dört çocuğuyla görüşmek için mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıktı.

Mahkeme ise, “baba”nın ismini kamuoyuna özellikle açıkladıklarını ve “kadınların internette ona bakıp bu kararı görmeleri umudu” taşıdıklarını belirtti.

MacDougall, mahkemede öğrenme güçlüğü çeken ve otistik spektrumda olan “karmaşık bir karakter” olarak tanımlandı. Hakim, sosyal hizmetlerden rapor gelene kadar davayı erteledi.

 

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