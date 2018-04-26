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Zeki Çeler: "Birlikte hareket edersek herkes 1 Mayıs’ta off olacak"

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Zeki Çeler: "Birlikte hareket edersek herkes 1 Mayıs’ta off olacak"
Zeki Çeler: "Birlikte hareket edersek herkes 1 Mayıs’ta off olacak"

Çalışma Bakanı Zeki Çeler sosyal medya hesabından duyurdu:

"1 Mayıs’ta herkes tatil olsun. Emekçiler gününü tüm emekçiler kutlayabilsin diye görüşmeler başlattık. Birlikte hareket edersek herkes 1 Mayıs’ta off olacak"

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