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Zeki Çeler: Çalışanların toplu iş sözleşmesi hakları ellerinden alınmak isteniyor

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, İş Yasası’nın 30. maddesinde değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden alınmak istendiğini belirterek, “Hükümet bu yanlışında daha fazla ısrar etmemeli” dedi.
Zeki Çeler: Çalışanların toplu iş sözleşmesi hakları ellerinden alınmak isteniyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, İş Yasası’nın 30. maddesinde değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden alınmak istendiğini belirterek, “Hükümet bu yanlışında daha fazla ısrar etmemeli” dedi.

Yapılmak istenilen değişikliğin bazı kesimler tarafından basitleştirilmeye çalışıldığını ancak temelinde toplu iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren belirlenen süre içinde taraflarca yenisinin yapılmaması halinde, işveren tarafına toplu iş sözleşmesi imzalamama hakkı tanınacağını belirten Çeler, bunun gerçekleşmesi halinde de gerek kamu gerekse özelde sendikalaşmanın olamayacağını ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda Meclisin gündemine getirilen ancak eleştiriler üzerine geri çekilen İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın dün yeniden gündeme getirildiğini ve yaşanan tartışmaların ardından yeniden geri çekildiğini belirten Çeler, işçilerin haklarını ellerinden alacak her türlü uygulamaya ısrarla ve inatla karşı çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olan bu değişikliğin komitede yeniden görüşülerek gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydeden Çeler, “Sn. Bakanı konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda örgütlü yapıyı ve sendikalaşmayı bitiren Bakan olarak anılmaması adına uyarmıştık. Zaten Sn. Bakan da Meclis’te yaptığı konuşmada “emekçinin haklarını geriye götürecek bir duruşunun olmayacağını” ifade etmiştir. O halde Sn. Bakan gereğini yaparak bu yanlışta daha fazla ısrar edilmesini önlemelidir” dedi.

Konuyla ilgili olarak tüm paydaşların bir araya gelerek bir çalışma yapabileceğini, Bakanın bu konuda inisiyatif alması gerektiğini, kendilerinin de görüş ve önerileri ile buna katkı koymak istediklerini belirten Çeler, “Biz çalışanlar adına her türlü katkıyı vermeye hazırız. Ancak eğer hükümet yanlışında ısrar etmekte kararlıysa da şu çok iyi bilinsin ki çalışanlar adına da her türlü kavgayı vermeye de hazırız” ifadelerini kullandı.

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